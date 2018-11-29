«Воплі Відоплясова» ко Дню всех влюбленных привезут в Минск нестандартный концерт 29.11.2018, 19:29

Олег Скрипка

Фото: charter97.org

Украинский коллектив подготовил для белорусов особенную программу.

15 февраля на сцене столичного Prime Hall музыканты устроят по-настоящему рок-н-ролльный концерт, передает tut.by.

«Воплі Відоплясова» называют легендой украинской рок-сцены и основателями украинского рок-н-ролла и этно-рока, ведь именно они стали первыми рокерами, исполняющими песни на украинском языке. За более чем 30-летнюю творческую деятельность большинство песен «ВВ» уже можно считать народными, ведь такие хиты, как «Весна», «Танцi», «День народження», знают сотни тысяч людей во всем мире. К тому же бессменного лидера группы Олега Скрипку можно смело назвать послом украинской культуры в Беларуси и белорусской — в Украине. Треки «Танцi» и «Краіна Мрій» переведены на белорусский язык и всегда на выступлениях в Беларуси исполняются на «мове».

В новую программу вошли лучшие хиты «Воплей Відоплясова» за годы творчества, а еще белорусов ждут новые песни, которых они еще не слышали. Каждое выступление «ВВ» — это полноценный театральный перформанс с настоящим оркестром, световым и видеошоу. Им не нужен дополнительный допинг, чтобы устроить разрыв в зале, ведь главное для них — это зрители. Олег Скрипка говорит:

— Самый сильный допинг — сцена, это естественно для артиста, потому что важен обмен энергией. Ты даешь ее залу — зал возвращает, это тебя питает, это тебя поддерживает.

За годы творческой деятельности на счету «ВВ» 10 полноформатных альбомов, 13 видеоклипов, тысячи концертов и выступлений на крупных фестивалях во всем СНГ. К слову, своим названием коллектив обязан Федору Михайловичу Достоевскому. В его произведении «Село Степанчиково и его обитатели» есть непризнанный лакей-графоман Видоплясов, который писал одноименные вздорные произведения.