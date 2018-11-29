Курс биткоина снова пошел вверх 29.11.2018, 22:10

После падения курс самой популярной криптовалюты постепенно восстанавливает утраченные позиции.

Сегодня, 29 ноября, курсы основных криптовалют незначительно увеличились. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи СoinMarketCap, передает liga.net.

Так, по состоянию на 19:00, курс биткоина после падения на этой неделе до минимума ($3688) вырос на 2, 76% и составил $4326,29. Тем не менее, курс биткоина остается примерно на 30% ниже показателей середины ноября, когда он стоил $6500.

Курс Ethereum повысился на 0,87% до $119,99, Litecoin потерял в цене 0,71% и опустился до $34,29, а курс XRP просел на 1,25% до $0,3169.

Напомним, вчера после двух недель падения цена биткоина поднялась выше $4 тыс. 200, цена других криптовалют увеличилась более чем на 10%.