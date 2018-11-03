Как СССР «пыжился» перегнать Америку Максим Мирович

3.11.2018, 11:27

Самое смешное в том, что некоторые политики пытаются это повторить.

Так, друзья, сегодня будет пост на интересную и важную тему — как все годы своего существования СССР пыжился перегнать США по каким-то там показателям. По мнению советского правительства, если бы СССР обошел по количеству выплавляемой стали на душу населения Америку — то это однозначно означало бы, что советские граждане живут лучше американцев. Вот такой в СССР был индекс счастья.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Многие граждане действительно верили в эти россказни большевиков, что вот стоит нам только обойти Америку по количеству удобрений на полях — как мы тут же будем жить лучше американцев, и сразу же наступит Коммунизм и все будут давать бесплатно. И что самое смешное — многие современные политики вновь поднимают на знамена эту совковую риторику о каких-то там "гонках" с Америкой.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как все годы своего существования СССР пыжился перегнать Америку.

С чего все началось

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Многие приписывают начало "гонок с проклятой Америкой" временам Хрущева, но на самом деле все случилось несколько раньше — спецолимпиада началась еще при вечно живом Ленине, который еще при жизни нередко выкрикивал перлы вроде "плох тот русский рабочий, который не надеется догнать и перегнать своего американского собрата!".

Большинство обычных рабочих думало о благосостоянии своей семьи и о том, как бы сделать жизнь своих детей лучше, но Ленин постоянно приписывал им какое-то бредовое содержание собственной головы — что кстати отлично выражено в антиутопии Платонова "Котлован" фразами, пародирующими ленинское мышление, например: "Он приказал окружающим мобилизовать колхоз на похоронное шествие, чтобы все почувствовали торжественность смерти во время развивающегося светлого момента обобществления имущества."

В общем, началась гонка еще при Ленине, а затем ее подхватил и великий мелиоратор и языковед. На пленуме ЦК ВКП(б) в 1933 году он заявил, что "Россия по своему политическому строю догнала передовые страны", и что мол осталось догнать по всему остальному — и дело будет в шляпе. Репрессивный ГУЛАГ, так сказать, построили, а теперь надо построить все остальное.

Однако с остальным было неважно — советская экономика, построенная на принудиловке, репрессиях, реквизиции имущества и уничтожении голодом всех несогласных, не могла нормально развиваться — практически по всем экономическим показателям, начиная от уровня зарплат и заканчивая уровнем потребления белка на душу населения, СССР отставал от развитых стран. Большинство техники и станков СССР продолжал закупать в США и других развитых странах — вплоть до оборудования по производству котлет и мороженого.

В общем, хорошо получилось только с ГУЛАГом. При работе в архивах с ГУЛАГовскими документами 1930-х годов, архивариусы предупреждают работающих в архиве, чтобы те не удивлялись, что многие документы написаны обгрызенным карандашом и невероятными каракулями — в стране не было ни чернил, ни нормальных писарей, и в стране исправно работал только конвейер по отправке людей в лагеря и расстрельные камеры.

Хрущев, гонки и кукуруза

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Никита Сергеевич понял, что при Сталине страна перевыполнила план по изобличенным японским шпионам за 1000 лет вперед, и решил было заняться экономикой. 22 мая 1957 года Хрущев объявляет, что мы догоним и перегоним Америку за три года по производству мяса, молока и масла. Как и все другие малообразованные большевики, Никита Сергеевич не замечал преимуществ американского образа жизни в целом, а видел какие-то отдельные детали — мол, будем делать мяса больше, чем американцы — значит, и будем жить лучше, чем они!

Закончилось все эти гонки очень смешно. В декабре 1959 года первый секретать Рязанского обкома партии Алексей Ларионов отчитался — ваш план, Никита Сергеич, выполнен! Мы перевыполнили план по мясу в 3,8 раза! За это достижение Ларионову повесили звезду героя соцтруда. А теперь смешное — фактически никакого мяса больше не стало, просто Ларионов запретил держать скотину в подсобных хозяйствах — ее всю пустили под нож в зачет "госплана", в том числе молочных коров и молодняк — чем фактически уничтожили будущее животноводства в области.

Кроме того, агенты Ларионова ездили по соседним областям и скупали скотину, чтобы сдавать ее как выращенную в хозяйствах Рязанщины, уничтожив животноводство и там — как говорится, сгорел сарай, гори и хата. Итог — план перевыполнен в 3,8 раза, но стали ли от этого люди жить лучше? Подумать над этим вопросом я попрошу всех любителей СССР — уверен, пусть не с первой попытки, но у них получится найти верный ответ.

Для "перегонки Америки" Хрущев затеял множество и других прожектов, которые закончились примерно так же. Широко разрекламированная кукурузная кампания закончилась ожидаемым провалом. На партийных съездах рассказывали о "первом месте" по выплавке чугуна, производству стали, цемента и удобрений — но это больше походило на достижения спецолимпиады с одним участником, так как во-первых, люди не стали лучше жить от этих рекордов, а во-вторых — многие из них (как например, производство чугуна) показывало лишь отсталось экономики СССР. Это как если сейчас кто-то будет гордится тем, что делает больше всех угольных утюгов и самоваров.

В общем, и при Хрущеве догнать Америку не получилось. Кстати, сама Америка все годы даже и не знала, что с ней кто-то там соревнуется.

Горбачевское «Ускорение»

Источник: maxim-nm.livejournal.com

При Брежневе про "Догнать и Перегнать" особенно не вспоминали — это были врмена "благословенного застоя", когда тишь да гладь простой советской жизни нарушал лишь привоз алкоголя в ближайший вино-водочный — тогда народ срывался с доминошных столиков у подъезда, думая о том, как бы догнать и перегнать друг друга в алко-очереди.

Все нарушил Горбачев, объявив в 1985 году очередной виток спецолимпиады по гонке с Западом — под названием "Ускорение", который был провозглашен 23 апреля 1985 года. СССР в очередной раз признал, что он отстает от Америки практически по всем показателям, а все его "реформы" носят лишь декоративный характер и переливают из пустого в порожнее.

Начались капиталовложения в тяжелую промышленность и машиностроение — которые как и в прошлые разы, никак не отразились на уровне благосостояния населения. Скорее даже ему повредили — так как на товарном рынке возник дефицит самых простых товаров. В общем — в очередной раз ничего не вышло, Горбачев признал свое поражение, начав с 1987 года фундаментальные реформы, которые привели к концу СССР.

Эпилог

В горбачевские времена был в ходу анекдот — "догнать-то мы Америку догогним, а вот перегонять не будем — чтобы не показывать голую задницу". И все это было бы смешно, когда не было бы так грустно. Нетрудно заметить, что практически все годы советской власти (От Ленина до Горбачева) лозунг "Догнать и Перегнать Америку" был чем-то вроде морковки перед носом осла — население кормили обещаниями лучшей жизни, а она не становилась лучше.

А в итоге получилось как в том анекдоте про неудачный бордель — в котором то переклеивали обои, то переставляли мебель, то шторы меняли на другие — но успешность пришла только тогда, когда заменили девочек. Так и здесь — что-то более-менее стало налаживаться только после конца советской власти, которая сама своими принципами не давала стране развиваться.

Максим Мирович