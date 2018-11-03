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Выбрана новая «Мисс Земля»

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  • 3.11.2018, 20:40
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Беларусь на смотре красавиц представляла Анастасия Щипанова.

Вьетнамская студентка Фыонг Кхань Нгуен (Phuong Khanh Nguyen) завоевала титул «Мисс Земля 2018», сообщает lenta.ru со ссылкой на Rappler. Финал конкурса состоялся на арене, входящей в комплекс торгового центра Mall of Asia в филиппинской Маниле.

23-летняя девушка изучает маркетинг и свободно владеет вьетнамским и английским языками. Rappler пишет, что в 2010 году она впервые наблюдала за конкурсом «Мисс Земля», и тогда у нее появилась мечта когда-нибудь представлять свою страну в этом состязании.

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#MissEarthVietnam2018

Публикация от PHUONG KHANH (@1995__npk)

Кхань родом из провинции Бенче на юге Вьетнама, расположенной в дельте реки Меконг. В своем презентационном ролике девушка рассказывала об экологическом проекте по защите Меконга и людей, чья жизнь зависит от этой водной артерии.

Беларусь на смотре красавиц представляла Анастасия Щипанова.

Конкурс «Мисс Земля» проводится ежегодно с 2001 года. 16 финалов из 18 приняли Филиппины, по одному — Вьетнам и Австрия.


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