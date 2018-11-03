Выбрана новая «Мисс Земля»2
- 3.11.2018, 20:40
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Беларусь на смотре красавиц представляла Анастасия Щипанова.
Вьетнамская студентка Фыонг Кхань Нгуен (Phuong Khanh Nguyen) завоевала титул «Мисс Земля 2018», сообщает lenta.ru со ссылкой на Rappler. Финал конкурса состоялся на арене, входящей в комплекс торгового центра Mall of Asia в филиппинской Маниле.
23-летняя девушка изучает маркетинг и свободно владеет вьетнамским и английским языками. Rappler пишет, что в 2010 году она впервые наблюдала за конкурсом «Мисс Земля», и тогда у нее появилась мечта когда-нибудь представлять свою страну в этом состязании.
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-- Niềm vui không phải là bao nhiêu thành thích mà bạn đạt được, niềm vui chính là sự nổ lực và sự thể hiện của bạn -- Thực sự cảm thấy vui và tự hài khi được thể hiện một nét văn hoá đặc sắc của Việt Nam trong cuộc thi Hoa Hậu Trái Đất 2018 -- #MissEarth2018 #MissEarth #MissEarthVietnam2018
Кхань родом из провинции Бенче на юге Вьетнама, расположенной в дельте реки Меконг. В своем презентационном ролике девушка рассказывала об экологическом проекте по защите Меконга и людей, чья жизнь зависит от этой водной артерии.
Беларусь на смотре красавиц представляла Анастасия Щипанова.
Конкурс «Мисс Земля» проводится ежегодно с 2001 года. 16 финалов из 18 приняли Филиппины, по одному — Вьетнам и Австрия.