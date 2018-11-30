11 необычных мест Беларуси 2 30.11.2018, 20:35

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Фото: onliner.by

Список не самых типичных мест в Беларуси, куда можно отправиться в свободные субботу или воскресенье.

Мы уверены, что настоящего белоруса не удивить Мирским замком или дворцом в Несвиже. Поэтому Traveling.by составил список не самых типичных мест в Беларуси, куда можно отправиться в свободные субботу или воскресенье.

1. ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ДОМ В ДУКОРЕ

«Домик Элли» – не просто яркое впечатление, а настоящее испытание для вестибулярного аппарата. Дом установлен под особым углом так, что моментально нарушает у входящего чувство равновесия. Укрепляют эффект установленная на потолке мебель – дом стоит кверху дном. Находится уникальное для Беларуси строение в 30 км от Минска, на территории усадебно-паркового комплекса «Дукорскі маёнтак». Место принадлежало в свое время Сапегам, Завишам, Огинским, Ошторпам. Помимо перевертыша, здесь есть восстановленная брама конца 18 века, музей, конюшня, корчма, улица мастеров, веревочный городок, гостевые домики, баня и парк. А еще бровар, где из солода местного изготовления варят чистейший самогон – на дегустацию. Вход на территорию маёнтка платный.

2. ПЛАВУЧАЯ ГОСТИНИЦА В ТУРОВЕ

Отель «Полесье» отплывает из Турова и следует по Припяти по маршруту Туров-Петриков-Мозырь и обратно. Или Туров – Вильча – Волянские мосты – Пинск – Особовичи – Туров. А можно Туров – Погост – Запесочье – Туров. По пути в отеле на воде можно любоваться красотой Припяти, ужинать на открытой палубе и даже рыбачить. Выловленную вами рыбу тут же приготовит кок. Услуга платная.

3. ЕДИНСТВЕННАЯ ПЕЩЕРА БЕЛАРУСИ

Карстовая пещера глубиной 10 метров, как предполагают ученые, образовалась 25 тысяч лет назад после Поозерского оледенения. Она вымыта в песчанике, поэтому у смельчаков, которые туда таки забрались, появляется стойкое ощущение, будто стены вот-вот осыплются. Лаз в пещеру довольно узкий, но внутри способны уместиться 3 человека. Погулять под сводами не удастся, но для жителей равнинной Беларуси это интересный спелеологический опыт. Находится единственная относительно известная белорусская пещера в 30 метрах от озера Гиньково, возле деревни Сахновичи Глубокского района.

4. ПОЛЕССКАЯ СКАНДИНАВИЯ С ЧЕРЕПАХАМИ

Настоящие скалы возвышаются над водой вблизи деревни Глушковичи Лельчицкого района. Когда-то здесь был промышленный карьер «Надежда» по добыче камня. К слову, именно этим камнем облицованы некоторые станции метро в Минске. Но с развалом Советского Союза работы прекратились и скалы начали жить своей дикой жизнью. Камни эти – остатки отрогов Украинского кристаллического щита, сформировались они 3,5 млрд лет назад. За счет того, что водоем у скал изолирован и не сообщается с реками, здесь смогли прижиться и выжить черепахи!

5. МУЗЕЙ БЫТА В ГРОДНО

Что такое музей быта? Это коллекция вещей, которые 40, 50, 100 лет назад принадлежали нашим предкам – белорусам, полякам, евреям. Каждая – со своей историей. И каждую можно потрогать в Музее быта. Единственный такой частный музей в Беларуси находится в доме по адресу Лермонтова, 25 в Гродно, возле Коложского парка. Одна проблема – музей этот существует благодаря единственному человеку, Янушу Парулису, и находится на грани банкротства. Поэтому постарайтесь увидеть эту уникальную экспозицию, чем-то похожую на аутентичную барахолку, как можно быстрее – может быть, именно ваши 2,5 BYN спасут музей от исчезновения.

6. СОЛИГОРСКИЕ ТЕРРИКОНЫ

Кто-то сравнивает эти виды с Марсом, кто-то с пустыней – под Солигорском находятся почти настоящие горы. На самом деле, это отходы добычи калийных удобрений «Беларуськалия» – глина с солью и гипсом, песок. Но благодаря высоте почти в 120 метров создается впечатление, что перед вами небольшая горная гряда. Вода вокруг терриконов представляет собою концентрированный рассол, из-за чего многие сравнивают ее с водой Мертвого моря. Конечно, целебной ее считать нельзя. Да и сами терриконы нельзя назвать полностью безопасными – находятся они на территории технических объектов и не приспособлены для массовых посещений людьми.

7. БЕЛОРУССКИЕ МАЛЬДИВЫ

Если в предыдущем варианте место нельзя было назвать безопасным для людей, то в варианте с меловыми карьерами можно наверняка сказать, что они опасны для купания. Даже несмотря на свою красоту. Во-первых, вода с мелом может вызывать раздражение кожных покровов, а во-вторых, технические карьеры имеют полости глубиной до 20 метров – при обвале такой полости вряд ли удастся кого-то спасти. Поэтому при посещении меловых карьеров в Беларуси постарайтесь ограничиться селфи. В противном случае не забудьте застраховать свою жизнь.

8. ПОКАТУШКИ НА БЕЛАЗЕ

450 тонн веса и высота двухэтажного дома – таков самый большой БелАЗ на заводе в Жодино, занесенный в Кингу рекордов Гиннеса. Именно в Жодино находится завод по производству этих гигантов – отправиться на экскурсию по заводу и покататься на желтом великане может любой желающий. Стоимость для взрослого – 7 BYN за экскурсию на завод и покатушки в кабине самосвала. А в честь дня машиностроителя в последнее воскресенье сентября на заводе устраивают день открытых дверей с конкурсами и автопрогулками на самосвалах.

9. АУТЕНТИЧНАЯ ДЕРЕВНЯ КУДРИЧИ НА ПОЛЕСЬЕ

Камышовые крыши, лодки-«чайки» как личный транспорт – та малая часть аутентики, которая сохранилась в натуральном скансене в 30-ти километрах от Пинска. Когда-то эта деревня из-за болот и разливов была отрезана от мира и жила своим стародавним укладом жизни. Когда Кудричи были обнаружены, туда потянулась вереница туристов со всего мира. Однако белорусская сторона не смогла своевременно решить вопрос с сохранением этого уникального места, и Кудричи практически потеряли свой исторический облик. Но приехать туда можно – остановиться в усадьбе «Река богов», посмотреть на несколько оставшихся домов с крышами из камыша, порыбачить.

10. V ФОРТ В ГЕРШОНАХ

После посещения Брестской крепости отправляйтесь в деревню Гершоны – она находится в 4 км от крепости. В деревне практически полностью сохранился крепостной форт пятиугольной формы начала ХХ века. Он окружен рвом с водой – все как положено. Попасть в V форт можно как в составе экскурсии, так и самостоятельно – он является частью Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

11. МУЗЕЙ ХАИМА СУТИНА В СМИЛОВИЧАХ

Сегодня картины этого еврейско-белорусского художника, вырвавшегося из белорусской глубинки в Париж, дорожают с космической скоростью. Хаим Сутин дружил с лучшими представителями Парижской школы – на стенах нескольких комнат музея не только копии его работ, но и копии картин его друзей. Сам же музей «Пространство Хаима Сутина» стилизован под парижское кафе – во время показа фильма о художнике вам подадут чашечку кофе с круассаном. Находится музей в Центре детского творчества. Попасть можно только по предварительной записи, платно.