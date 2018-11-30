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Первый в мире серийный блокчейн-смартфон стоит $999

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  • 30.11.2018, 21:37
  • 1,619

Блокчейн-смартфон выпустила швейцарско-израильская компания Sirin Labs.

Смартфон компании Sirin Labs работает как кошелек для криптовалют, так и как смартфон для безопасного общения за счет распределенных баз данных.

Швейцарско-израильская компания Sirin Labs выпустила первый в мире блокчейн-смартфон. Он называется Finney и стоит $999.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на CNN.

Смартфон работает на операционной системе SirinOS, которая является развилкой Android с явным намерением более глубоко интегрировать возможности blockchain. Он оснащен дополнительным, так называемым «безопасным экраном» размером в 2,5 см. Он позволяет пользователю безопасно получать доступ к встроенному кошельку.

FINNEY имеет 12-мегапиксельную камеру, 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить. Запускать на телефоне обычные приложений с Android также можно.

Отмечается, что аппарат работает не только как кошелек для долгосрочного хранения и совершения транзакций с криптовалютой, но и как смартфон для безопасного общения за счет использования распределенных баз данных.

В настоящее время гаджет доступен для приобретения на сайте Sirin Labs, а в январе 2019 года устройство появится на платформе Amazon Launchpad.


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