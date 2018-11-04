Лукашенко: Я съедал 10-12 порций мороженого за раз

Лукашенко: Я съедал 10-12 порций мороженого за раз74
- 4.11.2018, 14:12
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Диктатор рассказал, как тратил заработанные на дойке коров деньги на мороженое.
За этим лакомством он ездил за несколько километров на велосипеде в поселок Болбасово (Оршанский район), с благоустройством которого правитель сегодня ознакомился, передает БелТА.
"Это мое детство. Я сюда из Александрии километров восемь-десять ездил. Когда мать получала скудную зарплату, давала мне 5 рублей за то, что я помогал доить коров. Я приезжал сюда, съедал 10-12 порций мороженого", - рассказал диктатор.
"Прямоугольнички. Сейчас тоже выпускают. Я съедал 10 или 12 порций сразу и ехал домой. На этом месте сейчас стоит остановка, а тогда был какой-то ларечек. И там всегда продавалось мороженое", - поделился воспоминаниями Лукашенко.