Лукашенко: Мы с россиянами ответим на размещение американской базы в Польше 48 4.11.2018, 15:23

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Диктатор второй раз за неделю прокомментировал решение Польши о размещении американской военной базы.

— Я министру иностранных дел сказал — он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать, — заявил Лукашенко во время общения с жителями городского поселка Болбасово в Оршанском районе, сообщает пресс-служба Лукашенко.

На уходящей неделе в Минске состоялась Мюнхенская конференция по безопасности. Александр Лукашенко уже комментировал желание Польши по созданию на своей территории «Форта Трампа».

— Мы не идиоты и, конечно, на это реагируем, с нашим главным союзником думаем, как противостоять всему этому и найти адекватный ответ в этой ситуации. Мы не такие богатые с Россией, но мы, конечно, об этом думаем, хоть не хотелось бы, нам есть на что тратить деньги. А Трамп вряд ли думает о том, что есть такая маленькая Беларусь, что здесь люди живут. Я был сторонником Трампа, но теперь мне кажется, что это все игра. Но такие разговоры о ядерном оружии, о размахивании ракетами вредны, а Дональд этого как молодой политик не понимает, — сказал Лукашенко.

В ходе недавних переговоров с Дональдом Трампом польский лидер Анджей Дуда заявил о готовности выделения более чем 2 млрд долларов на подготовку и строительство постоянной военной базы США на территории Польши под названием «Форт Трамп». Хозяин Белого дома в свою очередь заявил, что предложение Дуды «все больше рассматривается».