Авиакатастрофа Boeing 737 в Индонезии: найдены 105 тел погибших 5.11.2018, 10:07

Фото: Reuters

Индонезийские власти распорядились продлить еще на три дня поисковую операцию в Яванском море.

Продолжается поиск и поднятие из воды тел погибших в крушении авиалайнера Boeing 737 MAX8 авиакомпании Lion Air, сообщает Reuters.

Решение приняли на основе данных, полученных после анализа информации с места крушения - определенная часть тел все еще может оставаться под водой, поэтому их постараются отыскать.

На данный момент, кроме обнаруженных в первые дни поисков 10 погибших спасатели уже извлекли из обломков самолета 105 тел пассажиров; однако, поскольку останки сильно пострадали из-за аварии и последующего воздействия морской воды вкупе с обитателями моря, они очень трудно поддаются идентификации - достоверно установлены личности только 14 погибших.

Как сообщалось, лайнер Boeing 737 бюджетной авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Западной Явы. Поиски людей продолжаются, однако вероятнее всего, что все 188 человек, которые были на борту, погибли.

В четверг спасатели нашли бортовой самописец Boeing 737, что разбился над Яванским морем 29 октября.