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Минчанину не дали кредит − он отрезал себе мизинец

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  • 5.11.2018, 14:57

Медики установили, что мужчина находился в наркотическом опьянении.

40-летний минчанин недавно вышел из тюрьмы, куда попал по той самой статье 328 (незаконный оборот наркотиков). В ТЦ на улице Кальварийской он хотел оформить кредит на телефон, но консультант ему отказала.

Чтобы отомстить, мужчина нашел в магазине нож, отрезал себе мизинец и бросил им в консультанта. Минчанина задержали, он был в наркотическом опьянении, сообщает ГУВД.

Мужчина обратился к консультанту салона сотовой связи, чтобы в рассрочку купить телефон. Девушка ответила, что у него задолженность за пользование мобильными услугами компании. Мужчина погасил ее на месте, но ему все равно не дали кредит. 

После этого мужчина зашел в торговый зал продуктового магазина, нашел в одном из отделов кухонный нож, отрезал себе фалангу мизинца, вернулся в салон связи и бросил ее в лицо той девушке-консультанту.

В милиции он пояснил, что хотел отомстить − он считает, что девушка его обманула. Если бы он заранее знал, что не сможет оформить новый кредит, то не стал бы погашать долги. Медики установили, что он находится в наркотическом опьянении. Мужчину доставили в больницу.

Летом этого года он вышел из тюрьмы, куда попал по статье 328. Также его не раз наказывали за кражи.


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