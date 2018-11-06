В городе-спутнике Минска люди борются с круговой порукой чиновников 6.11.2018, 11:45

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Жители Дзержинского района могут плавать по улицам на гондолах, будто в Венеции.

Реклама городов-спутников Минска последние несколько лет настойчиво транслируется властями: и жилье там дешевое, и инфраструктура налаживается - отчего бы не жить, спрашивается? Жители улиц с приятными сердцу названиями Солнечная и Весенняя микрорайона Макавчицы города-спутника Дзержинска могут очень много рассказать об этом, пишет abw.by.

А ситуация в Макавчицах сейчас такова, что люди смело могут плавать по улицам на гондолах, будто в Венеции. Только вместо мутных венецианских вод там текут грязевые реки вперемешку с застоявшейся дождевой водой.

Глубина гигантских грязевых луж, как заверяют жители, достигает 35 см. В этом "болоте" буксует любой транспорт, а детей и вовсе вынуждены переносить на руках, потому как если даже взрослому преодолеть эту "полосу препятствий" проблематично, то ребенок там просто увязнет. Строительство домов встало. Те счастливчики, кто уже провел коммуникации и закончил свои постройки, из-за грязи не могут заехать на участок и даже зайти в дом пешком. Словом, локальный апокалипсис в оплоте цивилизации.

"К нам отказываются ехать e-dostavka, dostavka.by, 21vek и другие, - с горечью рассказывают люди. - Мы по 300-500 метров носим тяжелые покупки и собственных детей через эту грязь".

Но хуже того - водопроводные колодцы на улицах микрорайона зияют черными дырами, в лучшем случае они прикрыты деревянными палетами. И уже были ситуации, что в эти колодцы проваливались дети. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

Николай (имя изменено), который и связался с редакцией ABW.BY, рассказал, что проблема с дорогами и отсутствием люков на водопроводных колодцах мучает жильцов микрорайона давно. Уже два года люди обивают пороги кабинетов чиновников и пишут письма в ЖКХ, исполком и прокуратуру. Но каждая вышестоящая инстанция "спускает" решение вопроса обратно, и все начинается по новому кругу.

Заместитель председателя Дзержинского исполкома по строительству и ЖКХ Николай Жибуль, до которого вот уже два года безуспешно пытаются достучаться жители микрорайона Макавчицы, сообщил по телефону, что "прямо сейчас" отправил на объект директора УП "Дзержинское ЖКХ" Алексея Малахова, который выедет в Макавчицы и даст комментарий.

Звоним. Директор Дзержинского ЖКХ Алексей Малахов действительно оказался в злополучном микрорайоне вместе с и.о. начальника УКС Дзержинского района главным инженером Галиной Казакевич (сама и.о. начальника УКС при этом ни по одному из телефонов, включая мобильный, не отвечала). Директор сообщил, что люки они закупали еще в 2017 году и тогда же устанавливали их, и попросил перезвонить через час, когда он осмотрит объект.

Отметим, что отчаянные письма во все инстанции жильцы писали начиная с 2016 года, то есть целый год никакие меры по заявлениям жильцов руководителями и чиновниками не принимались.

"Я директор только с 2017 года, - объяснил Алексей, - и за 2016-й не могу отвечать".

Выясняем, что предыдущим директором ЖКХ, который оставил Алексею Малахову сомнительное "наследство" в виде кучи недоделок по району, был… Николай Жибуль, являющийся ныне заместителем председателя Дзержинского исполкома по строительству и ЖКХ, с которым мы общались ранее.

Через обозначенный нам час ситуация не меняется.

"Я еще скажу провести ревизию колодцев, но сколько я улиц проехал - их же там много, - в принципе все колодцы накрыты, - сказал нам Алексей Малахов. - Там один-два, может быть… Я все улицы проехал - я не видел".

При этом с нами на связи находится обратившийся в редакцию Николай, который заверяет, что колодцы люками вообще не накрыты, более того, накрыты никогда не были, и высылает свежее фото в подтверждение.

Директор ЖКХ, по-видимому, все же обеспокоен состоянием водопроводных колодцев в Макавчицах, поэтому дополнительно уточняет у нас, где именно находятся колодцы без люков.

Еще через час звонит удивленный Николай: "Приехал водоканал, ставят на колодцы целые бетонные плиты взамен разбитых. Но люков нам, похоже, так и не видать".

Тем не менее директор ЖКХ торжественно обещает решить вопрос с люками быстро.

- У вас есть конкретные сроки, когда все это будет приведено в порядок и когда будут накрыты люки? Потому что это действительно может привести к трагедии.

- Купим мы и накроем…

- Когда?

- Ну, я думаю, только купить проблема, накрыть не проблема. Пару дней все равно нужно будет отработать.

- То есть вы хотите сказать, что вы решите все за пару дней?

- По люкам? Ну конечно! Главное - все купить, поставим.

Мы не могли не обратить внимания Алексея на его же слова, что люки были закуплены еще в 2017 году. Где же они?

- Ну не я же их краду, правильно, эти люки?

- То есть вы предполагаете, что они могли быть украдены?

- Может быть.

- А почему вы не обратились в милицию? Или вы не поверили жильцам, что люков нет?

- Я же вам говорю, что я только с 2017 года (занимает должность директора ЖКХ. - Прим. авт.), я же не могу ответить… Я поставил эти люки, когда мы закупили.

"Все чиновники ссылаются на строгое соответствие состояния колодцев проекту, - возмущается Николай. - В проекте указано, когда, сколько и какие люки были установлены. Но мне кажется, что члены приемочной комиссии (МЧС, ЖКХ и другие в соответствии с ТКП) просто закрыли глаза на это, более того, ЖКХ выдало справку подрядной организации о выполнении ТУ (это обязательное приложение к акту приемки), в которой само подтвердило соответствие проекту и наличие люков".

Проект проектом, но закупленные люки словно куда-то испарились. И самое лучшее, что могут наблюдать сейчас жильцы, - такую арт-инсталляцию:

Но если с люками ситуация уже более-менее понятна, да и обещания директора ЖКХ установить их "за пару дней" вселяют надежду, то вопрос с дорогами остается открытым. Сейчас самое дождливое время года, и фотографии, присланные нам обеспокоенными жителями, подтверждают, что по улицам микрорайона можно передвигаться только вплавь.

Макавчицы не числятся в зоне ответственности ИСКУП "УКС-Дзержинск" - УП "Дзержинское ЖКХ" уже приняло микрорайон на баланс. Как ни странно, со всеми "косяками", на которые вот уже два года безуспешно жалуются жильцы.

- Скажите, Алексей, а как получилось, что вы приняли у УКСа на баланс микрорайон с дорогами в таком состоянии?

- Ну они как бы делали… Те замечания, которые мы давали, ДСПМК устранило.

- А вы лично видели, что это было устранено?

- Да, выезжали и комиссионно проверяли.

- Да, но люди заверяют, что ничего не устранено.

- Нет, там люди сами… Ну вы представьте себе, там были дороги, и вот люди начали строиться. Видно, где прокладывали канализацию кооперативную, - там уже разъезжено все, оно в грязи.

- А вы сейчас сотрудничаете с ДСПМК?

- Если они что-то выигрывают (тендер. - Прим. авт.), то сотрудничаем.

Мы связались с главным инженером ЗАО "ДСПМК-93" г. Заславля Романом Бацагиным и получили ответ, что все дороги были сделаны, а если сейчас они находятся в плачевном состоянии, так их надо обслуживать, это же не асфальтированная дорога.

На вопрос, почему дорога не была асфальтирована, Роман ответил, что таким был заказ (на момент заказа ЗАО сотрудничало непосредственно с УКСом). Также мужчина сослался на некое постановление Совета Министров РБ, согласно которому дороги в местах индивидуальной застройки должны быть не асфальтированными, а грунтовыми.

Отметим, что почва в Макавчицах глинистая, воду впитывает плохо, следовательно, дороги в сезон дождей превращаются в кашу. Асфальтовое покрытие на таких дорогах просто необходимо.

"Был проект, в нем было асфальтовое покрытие, - сознался главный инженер ДСПМК. - Но после того как вышло это постановление Совмина, дороги решено было не асфальтировать".

Номер постановления Роман, к сожалению, не смог вспомнить.

Хотя в коттеджном секторе поселка Энергетиков Дзержинского района асфальт лежит, улицы деревни Дворище того же района заасфальтированы тоже.

Через некоторое время Роман Бацагин перезвонил и сообщил, что вспомнил кое-какие детали:

"На данном этапе там прокладывались канализации за собственные средства застройщиков, и при прокладке этих канализаций грунт, который доставался из земли, выкладывали просто на эти проезды. Они создали кооператив и прокладывали эти канализации фактически по краю нашей дороги. Когда экскаватор копает, он грунт достает и кладет его на нашу сделанную дорогу, там глина и всякая всячина. Потом они это лишь бы как засыпают, и получается, что наше покрытие из песчано-гравийной смеси просто перемешалось с глиной, которая доставалась из траншеи канализации. И теперь где канава, где не канава… Дождь пошел, глина раскисла - и дороги находятся в этом ужасном состоянии. Они (жители. - Прим. авт.) должны были привести покрытие в исходное состояние, но этого не сделали, а теперь жалуются".

Мы поинтересовались у Николая насчет прокладки канализации в микрорайоне. "Исполком и ЖКХ говорят, что мы сами все испортили? - усмехается он. - Посмотрите на фото 2016 года. Ничем не отличается от фото 2018 года. Посмотрите на уклон дороги - он неправильный, лужи образуются от этого. А канализацию строили с ноября 2017-го по май 2018-го".

Помимо этого, Николай сообщил, что заявки жильцов на грейдирование улиц и установку освещения не выполняются ЖКХ в принципе.

Ну а пока дружные соседи не теряют оптимизма и выручают друг друга из "болота", в котором им приходится жить.

На вопрос, когда же будет сделано нормальное дорожное покрытие в микрорайоне Макавчицы, мы ни от ЖКХ, ни от исполкома конкретного ответа так и не получили. То есть его сделают, конечно. Когда-нибудь.

Жители микрорайона обещали держать с нами связь и извещать о любых изменениях в этой непростой ситуации.