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Минское «Динамо»: Никто не говорил, что над Дуайером висит дамоклов меч

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  • 6.11.2018, 20:46
Горди Дуайер

Клуб не ставил ультиматум главному тренеру минчан.

Пресс-атташе минского "Динамо" Артур Жоль в эфире "Беларусь 5" сообщил, что руководство "зубров" не ставило ультиматума главному тренеру команды Горди Дуайеру после антирекордной серии поражений в КХЛ, передает pressball.by.

- Никто не говорил, что какой-то дамоклов меч висит над Горди Дуайером. Да, руководство клуба дало понять, что матчи с "Куньлунем" и "Сочи" будут что-то решать, но это не значит, что над Дуайером навис дамоклов меч. Тренер продолжает работать прямо сейчас.

Напомним, из 24 матчей регулярного чемпионата КХЛ подопечные Дуайера проиграли 19 и идут последними на "Западе". 11 поражений кряду — новый "рекорд" команды.


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