Горди Дуайер: Я очень доволен победой над «Сочи» 6.11.2018, 23:19

Горди Дуайер

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал гостевую победу над российским клубом.

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер прокомментировал гостевую победу над "Сочи" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает pressball.by.

- Конечно, я очень доволен победой. Очень важно, что добились успеха в Сочи, потому как у нас была непростая серия. Постоянно много игр... К сожалению, у нас нет такой глубины состава, которой хотелось бы. Также отмечу Юнаса Энрота, который выглядел великолепно, и, пожалуй, его роль в успехе была особенно важной. Ну и, наверное, в концовке поединка нам повезло в некоторых моментах, — сказал Дуайер на пресс-конференции.