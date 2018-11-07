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Эксперт Всемирного банка: Беларусь отстает от Германии на 40 лет

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  • 7.11.2018, 10:56
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Нашей стране срочно нужны реформы для привлечения инвестиций.

Одна треть дохода на душу населения в Германии равна нынешнему дохода на душу населения Беларуси. То есть при темпах роста белорусской экономики в среднем 2,5% достичь нынешнего немецкого уровня удастся только через 40 лет.

Такое мнение на Октябрьском экономическом форуме высказала менеджер глобальной практики Всемирного банка Галина Андронова-Винселет, сообщает «Радыё Свабода».

Экономический рост Беларуси должен ускоряться, считает она. Для этого необходимо решить две задачи: справиться с неэффективность в секторе госпредприятий и динамично развивать частный сектор.

«В 2013 году 7% госпредприятий были убыточны, а через 5 лет, до лета 2018 году, эта цифра удвоилась - теперь 14% госпредприятий убыточны. За этот период просроченная задолженность этих предприятий также удвоилось - с 4% ВВП до 10%. То есть это хронические черты госпредприятий, которые имеют последствия и для финансовой системы, и для бюджета. Это может вылиться в рост государственного долга», - предупредила менеджер Всемирного банка.

Она предложила усилить бюджетные ограничения для госпредприятий и прекратить кредитование в иностранной валюте. И продолжать реформы для привлечения инвестиций.


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