В Минске решили снести 124 двухэтажных дома 1 8.11.2018, 14:57

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Половину - в Тракторозаводском поселке.

Минские власти решили снести 62 двухэтажные дома в квартале улиц Филимонова - Столетова - Авангардной, сообщил глава администрации Партизанского района Денис Овсянников. Об этом передает «Радыё Свабода».

Также запланирован снос 62 домов в Тракторозаводком поселке.

На месте снесенных домов предусмотрено строительство около 300 тысяч квадратных метров жилья.

По словам Овсянникова, двухэтажные дома имеют изношенные коммуникации, которые с каждым днем все труднее обслуживать. Это и финансовое бремя для властей, и неудобство для людей, поскольку при постоянных ремонтных работах они нередко сидят по неделе без воды и тепла.

Тракторозаводкой поселок начали строить еще в конце 1930-х, но стройку остановила война. После войны завод достраивали уже как МТЗ. И жилье, соответственно, строилось для его сотрудников. Микрорайон разрабатывали два профессиональные зодчие из Украины - Семен Розенфельд и Вениамин Костенко. В 1947-м строительство было завершено.

Стройку прославлял в одном из своих стихотворений народный поэт Беларуси Петрусь Бровка. Он стал одним из микрорайонов Минска и, как считают историки, архитекторы, искусствоведы и писатели, - одним из памятников еще не очень отдаленной от нас эпохи.

Отселять двухэтажные сталинки в Тракторозаводком поселке начали в 2015 году. Под снос тогда попали дома в районе улиц Клумова, Щербакова и Чеботарева.