В Польше стремительно развивается виноделие 8.11.2018, 16:05

В этом году в Польше количество виноградников превысило 200.

Согласно последним данным энотуристического портала, в конце октября количество производителей достигло уже 230. Об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

«Количество официально зарегистрированных виноделов начало расти, потому что люди, которые ищут возможность инвестировать, видят, что рынок вина в Польше укрепляет свои позиции», - сказал председатель ассоциации «Энокультура».

Однако, пока польское вино не представлено широко на полках магазинов. Только в магазинах сети Lidl продается вино с краковских виноградников «Серебрянная гора» и в супермаркетах сети Biedronka можно найти вино с виноградников в Жешуве под названием «Полонез».

Кроме того, потребители часто обвиняют местных виноделов в относительно высокой цене отечественного продукта.

«Я считаю, что польские вина должны быть представлены более широко и по более доступным ценам, чем нынешние», - отметил владелец виноградника Богдан Касперек.

Цены на польское вино начинаются с 30-35 злотых (7-8 евро). «Несколько лет назад мы думали, что цена будет снижаться одновременно с развитием виноградников, но парадоксально то, что она даже начала расти», - сказал владелец магазина «Польские вина» Лукаш Хростовский.

При этом Лукаш Хростовский выступает в защиту отечественного производителя. По его мнению, не все виноделы согласились сотрудничать с магазинами, потому что те хотят покупать продукт по низкой цене.

«Многие виноделы не хотят идти на такую сделку, но только таким образом можно популяризовать польское виноделие. Отечественный алкогольный напиток из-за высокой стоимости производства никогда не будет конкурировать с массовыми импортными винами за около 15-20 злотых (3,5-4,5 евро)», - сказал Лукаш Хростовский.

По его мнению, у дорогих польских вин все же есть будущее - экспорт. «Польские вина часто настолько хорошего качества, что начинают выигрывать на зарубежных конкурсах. Также появляются экологические вина», - добавляет он.