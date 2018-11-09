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Фотофакт: Поздравление с Днем милиции от экс-главы МВД Юрия Захаренко

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  • 9.11.2018, 12:14
  • 4,711
Юрий Захаренко

«Президенты уходят и приходят (иных уводят), а Беларусь остается».

Telegram-канал «Belarus history» опубликовал поздравление с Днем милиции от экс-министра МВД Беларуси Юрия Захаренко, пропавшего без вести 7 мая 1999 года.

Юрий Захаренко - один из немногих политиков и офицеров, кто боролся за справедливость, искал пути реформирования правоохранительных органов и критиковал Александра Лукашенко. Он многое мог бы изменить, но жизнь его оборвалась в расцвете сил.


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