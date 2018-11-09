Российских военных оставят без интернета 12 9.11.2018, 16:42

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Фото: AP

Им запретили делиться фото- и видеоматериалами, данными геолокации и другой информацией о себе и других военнослужащих.

Государственная дума России приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете военнослужащим размещать в интернете и в СМИ информацию о себе или других военных, передает «Радио Свобода».

Им запрещается делиться фото- и видеоматериалами, данными геолокации и другой информацией о себе и других военнослужащих. Речь идет о сведениях, позволяющих раскрыть ведомственную принадлежность, информацию о служебной деятельности, о воинских частях и подразделениях и о месте их дислокации.

По мнению правозащитников, принятие этого закона, который коснется и солдат-срочников, может привести к повышению уровня "дедовщины" в российской армии. Кроме того, эксперты полагают, что военные все равно продолжат делиться информацией о себе и своей службе, только с других аккаунтов.

Российские солдаты в Крыму, 2014 год

Запрет на размещение информации о себе или других военнослужащих коснется как контрактников, так и срочников. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Николай Панков. При этом он отметил, что закон не накладывает никаких ограничений на жен российских военных.

В пояснительной записке к закону сказано, что анализ деятельности Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирии, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций.

Информация, размещенная военнослужащими в интернете или в СМИ, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики страны, говорится в документе, который цитирует Интерфакс.

Предлагаемый законопроект не распространяется на граждан, уволенных с военной службы. Ограничение касается и военнослужащих – иностранных граждан. За нарушение указанного запрета в соответствии с дисциплинарным уставом Вооруженных сил России каждый военнослужащий может быть привлечен к дисциплинарной ответственности властью соответствующего командира.

Публикация подобных данных в соцсетях неоднократно приводила к утечкам. Благодаря соцсетям журналистам, расследователям и экспертам неоднократно удавалось получить прямые или косвенные подтверждения пребывания российских солдат в 2014 году на Украине, а с 2015 года – в Сирии. Например, на странице во "ВКонтакте" 21-летнего Ильдара Максутова из 137-го гвардейского полка 106-й гвардейской дивизии ВДВ, погибшего 28 июля 2014 года, журналисты обнаружили статус "На Украину!"

Российские военные в Крыму, март 2014 года

Данные из соцсетей использовала и международная экспертно-журналистская группа Bellingcat для того, чтобы подтвердить российское происхождение комплекса "Бук", которым, по версии расследователей, был сбит малайзийский "Боинг" в 2014 году. В этих расследованиях активно участвовала группа Conflict Intelligence Team (CIT), которая впоследствии обнаружила, что российская авиация бомбит в Сирии гражданские объекты. Кроме того, в публикации группы от 16 ноября 2015 года приводятся свидетельства применения российской армией нового оружия в Сирии: 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б", а также зажигательных авиабомб.

Место крушения сбитого "Боинга", 17 июля 2014 года

Основатель группы CIT Руслан Левиев полагает, что принятие нового законопроекта является избыточной мерой, поскольку любая информация о военных действиях и так является военной тайной. Кроме того, эксперт уверен, что, если военных заставят удалять свои аккаунты в социальных сетях, они найдут способы обойти этот запрет и будут выходить в интернет анонимно:

– Подобный законопроект в этом году пытаются принять уже не в первый раз, – напоминает основатель группы CIT. – Все началось еще в 2014 году, когда российские военные появились на Украине. После этого было 8 или 9 попыток принять этот закон. Каждый раз говорилось о том, что российским военнослужащим запретят пользоваться соцсетями, что им нельзя размещать информацию в интернете и т. д. У меня на это всегда один и тот же комментарий – вообще любая информация, касающаяся военной деятельности, в горячей точке или у себя в воинской части на территории России в мирный период, она все равно является государственной тайной, она уже засекречена. То есть нет необходимости принимать какие-то дополнительные правила, законы, запрещающие размещать подобную информацию. Любой солдат, разместив информацию о себе, даже если это просто фотография его воинской части внутри России, тем самым разглашает государственную тайну. Потому что все, что касается военной службы, – это государственная тайна, – говорит Руслан Левиев.

Руслан Левиев

По его мнению, этот закон избыточен, а принимается он для того, чтобы в очередной раз указать командирам воинских частей как можно строже следить за своими подчиненными. Но эксперт полагает, что обойти этот закон будет несложно:

– Различные приказы внутри Министерства обороны об усилении контроля за интернет-деятельностью солдат ходили и раньше. Все это заканчивалась тем, что военнослужащие отчитывались перед начальником о своем основном аккаунте, где все чисто и неинформативно, и при этом заводили второй аккаунт под вымышленным именем, где продолжали размещать информацию и фотографии. Думаю, что на нашей расследовательской деятельности это никак не отразится. Военные продолжат размещать информацию, просто под вымышленными именами, а мы продолжим ее находить, – рассказал основатель группы CIT Руслан Левиев.

Руководитель правозащитной группы "Гражданин и армия" Сергей Кривенко полагает, что после принятия этого закона российская армия может стать еще более закрытой от общества:

– Мы могли бы более спокойно относиться к этому законопроекту, если бы Министерство обороны параллельно раскрывало бы информацию, не составляющую государственную тайну, но значимую для общества, – говорит эксперт. – Если бы нам сообщали о том, как проходит служба в частях, нарушаются или не нарушаются права военнослужащих, если бы давали бы статистику о количестве погибших в армии, как это было раньше, в 2007–2009 годах. Тогда бы общество знало, что происходит в армии. Сейчас же и такой официальной информации нет, и неофициальную они также закрывают. Это очень сильно тревожит, – говорит правозащитник.

Сергей Кривенко

По его словам, если закон будет принят, пользование военных интернетом действительно смогут ограничить, что приведет к негативным последствиям:

– За этим будут следить специальные службы, которые будут так или иначе наказывать этих военнослужащих. Конечно, это возможно ограничить. Вот сейчас в армии довольно серьезные ограничения на пользование мобильными телефонами – раньше звонить разрешалось чаще. И это было хорошим каналом коммуникации для солдата, который мог лишний раз связаться с родственниками, позвонить друзьям, а не чувствовать себя в замкнутой атмосфере. Сейчас меры по запрету мобильных телефонов резко усилены, в разных частях по-разному, но их выдают преимущественно раз в неделю, и солдаты общаются с близкими под присмотром старшего по званию. Конечно, это ужесточает, а любое ужесточение ситуации для военнослужащих, которые и так находятся в закрытом сообществе, чревато негативными последствиями , – говорит руководитель группы "Гражданин и армия" Сергей Кривенко.

Глава движения "За права человека" Лев Пономарев полагает, что этот законопроект нарушает частную жизнь солдат, позволяя государству вмешиваться в их переписку. Правозащитник подчеркивает, что закон коснется всех военных без исключения, в том числе солдат-срочников, хотя справедливее было бы закрывать информацию о каких-то специальных секретных подразделениях:

– Я возражаю против этого закона по существу. Я понимаю заинтересованность спецслужб. Все началось в 2014 году, когда произошли разоблачения деятельности военных на территории Восточной Украины. Потом был сбит "Боинг". Так, может, не надо было использовать военнослужащих на территории сопредельных государств и говорить, что их там нет? Может быть, по-другому надо себя вести? Не надо было "Боинг" сбивать и так далее. Но вообще я согласен, что существуют такие спецчасти, которые выполняют какие-то деликатные задачи. Такие подразделения есть в любом государстве. Мы смотрим голливудские фильмы, и везде много чего нехорошего творится. Я уверен, что служащим таких подразделений пользоваться интернетом запрещено. Если пользуются – увольняйте этих людей. А я говорю об армии целиком, – подчеркивает правозащитник.

Лев Пономарев

По словам Льва Пономарева, наличие обратной связи с армейскими частями крайне важно. К примеру, в 2014 году, когда Россия тайно ввязалась в боевые действия на востоке Украины и туда начали незаконно отправлять контрактников, многие из них писали об этом своим родителям. Военнослужащие хотели разорвать контракты, но начальство, вопреки закону, им это запрещало. Их родители обращались к правозащитникам, правозащитники писали в Генштаб, и благодаря этой переписке, которая велась по электронной почте, контракты тогда разорвали сотне военнослужащих, напоминает правозащитник.

Отсутствие информации о том, что происходит в армии, крайне негативно скажется и на военных, и на обществе в целом, полагает Лев Пономарев:

– Я уверен, что сейчас будет возрождаться дедовщина. Туда едут совершеннейшие дети, которые попадают в такие суровые условия… И вообще, семейные связи этих фактически подростков надо сохранять, это было бы правильно. Я хочу сказать, что только благодаря мобильным телефонам нам как-то удалось хотя бы притормозить ситуацию, связанную с дедовщиной в армии. Так что я против этого закона, – рассказал глава движения "За права человека" Лев Пономарев.

С 1 марта 2018 года Минобороны России ограничило эксплуатацию современных средств сотовой связи в центральном аппарате, органах управления и войсках. Вместо смартфонов все военнослужащие теперь должны использовать простые кнопочные телефоны без встроенной фотокамеры и функции определения местоположения владельца. Как писали российские СМИ, начальник восьмого управления Генштаба ВС РФ (отвечает за обеспечение информационной безопасности, занимается шифрованием) генерал-лейтенант Юрий Кузнецов составил перечень мобильных устройств, "разрешенных к применению" в центральных и военных органах управления, подразделениях Минобороны РФ, соединениях, воинских частях и организациях ВС РФ. В это список вошли всего 11 моделей телефонов компаний Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung. Стоимость этих устройств составляет от 700 до 2300 рублей. Намерение запретить военным пользоваться смартфонами также объяснялось соображениями секретности: в последние годы Минобороны РФ испытывало много проблем из-за утечек информации.