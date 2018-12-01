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Видеохит: Честный шимпанзе вернул туристу краденую палку для селфи

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  • 1.12.2018, 11:59
  • 1,815

Для этого ему пришлось отобрать трофей у сородича.

Посетитель зоопарка в Китае, подойдя к вольеру с шимпанзе, немедленно убедился в том, что некоторые из этих обезьян склонны к криминальным действиям, пишет 120.su.

Хулиганистый шимпанзе отобрал у мужчины палку для селфи, и тот совсем уж было мысленно с ней попрощался, но, как выяснилось, далеко не все животные являются вороватыми.

На сцене появился еще один герой — честный шимпанзе, который не только отобрал у своего собрата краденую вещь, но и вернул посетителю его собственность.


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