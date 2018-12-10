Сечину не хватает, как вам не стыдно! Дмитрий Гудков

10.12.2018, 11:29

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Дмитрий Гудков

Кто в России главный коррупционер?

В целях борьбы с коррупцией правительство запретит учителям и врачам принимать любые подарки, кроме цветов. В Госдуму уже внесен соответствующий законопроект.

То есть принесли вы любимой учительнице книгу – лучший подарок, – и она садится за заявление в полицию о склонении к даче взятки. Что будет, если вы захотели угостить ту же учительницу тортом, лучше и вовсе не думать.

Каждый раз власть безошибочно находит болевые точки. Кто у нас главный коррупционер в стране? Ну конечно, Марья Ивановна из 5 «А», это же у нее валюта в обувных коробках не помещается.

Впрочем, в Минтруда гуманны и на первое время за конфеты предлагают ограничиваться выговорами. Ах, какой просто для Вовочек: подложить коробку в стол дорогой учительнице и сразу вызывать полицию: Андрюха, у нас «Коркунов», возможно, темный шоколад. По коням!

А параллельно мы узнаем, что средняя пенсия в России – в районе 14 тысяч рублей. Это вот они, врачи и учителя, себе наворовали. А ведь Сечину не хватает, как вам не стыдно!

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»