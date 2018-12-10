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Немецкий министр рассказал, как Германия накажет Россию из-за аннексии Крыма

  • 10.12.2018, 14:28
Хайко Маас

Хайко Маас предельно четко и прямо высказался о санкциях против России.

Уже действующие санкции, введенные против России из-за аннексии полуострова Крым, будут продлены, но нужно оставаться в контакте со сторонами конфликта, пишет "Главреда".

С таким заявлением в Брюсселе публично, во время заседания Еврокомиссии, выступил глава немецкого Министерства иностранных дел Хайко Маас.

"Во-первых, мы продлим российские санкции, которые сейчас существуют, в связи с незаконной аннексией Крыма. В остальном мы должны сохранять тесный контакт с обеими сторонами, мы это делаем в рамках так называемого нормандского формата вместе с нашими французскими друзьями. Как можно деэскалировать ситуацию. И мы будем это делать", − заявил дипломат.


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