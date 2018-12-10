Как похудеть к Новому году без вреда для здоровья 5 10.12.2018, 17:28

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Быстро сбросить вес – вполне реально.

Экспресс-похудение: корреспонденты "Сегодня" устроили эксперимент и узнали, как быстро и эффективно сбросить лишние килограммы. Реально ли успеть сделать это до Нового года без ущерба для здоровья, читайте ниже.

К зимним праздникам жительница Киева Ольга Мальцева хочет потерять вес.

"До Нового года у меня грандиозный план – уменьшить объем моей талии на несколько сантиметров, а также похудеть на три килограмма", – говорит девушка.

Киевлянка даже соглашается изменить режим питания: "Люблю поздние ужины – это самый главный прием пищи за день. Так что я думаю, что это будет самое сложное для меня".

Поэтому журналисты предложили ей сбросить три килограмма за три недели. Персональный тренер Валентин Несин уверяет, что это вполне реально. Но прежде чем начать эксперимент, сделали замеры тела: талия – 75 см, объем бедер – 102 см, обхват грудной клетки – 94 сантиметра.

Быстрая программа коррекции фигуры содержит следующие рекомендации: во-первых, уменьшить порции еды – примерно на треть, во-вторых, всегда иметь под рукой орешки, яблоки, сухофрукты. Но самое главное, о чем вспоминала и Ольга, – отказаться от поздних приемов пищи.

"Если вы возьмете за правило ужинать не позже, чем за три часа до сна, то довольно скоро увидите положительный эффект", – говорит Валентин Несин.

Но самой коррекции рациона мало. Для хорошего результата нужны еще и занятия спортом. По совету тренера, Ольга будут потеть в фитнес-центре три раза в неделю по полтора часа. А уже через 21 день журналисты проверят результат.