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В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира

  • 10.12.2018, 19:36

Награду присудили врачу из Демократической республики Конго и иракской правозащитнице.

В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира её лауреатам. Награду присудили врачу из Демократической республики Конго Денису Муквеге и иракской правозащитнице Наде Мурад, передает svoboda.org.

Церемония проходила в здании мэрии Осло. Нобелевская премия мира — единственная, которая вручается вне Швеции, где заседает Нобелевский комитет.

Муквеге оказывал помощь пострадавшим от сексуального насилия женщинам во время вооруженных конфликтов в Демократической Республике Конго в 1998–2002 годах. Он основал для них специальную клинику. Номинацию на нобелевскую премию Муквеге получал уже раньше, в 2013 году.

Надя Мурад — иракская правозащитница, она защищает права езидского меньшинства в стране. В 2014 году она была похищена боевиками Исламского государства. Мурад несколько месяцев удерживали в сексуальном рабстве. После того, как правозащитнице удалось бежать, она предала огласке ситуацию с сексуальным насилием на подконтрольных исламистам территориях.

Среди других претендентов на Нобелевскую премию мира в этом году были президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, лидеры Эритреи и Эфиопии Исаяс Афверки и Абий Ахмед, а также правозащитная организация "Врачи без границ". Нобелевская премия мира была учреждена в 1901 году. С этого времени, за исключением времён Второй мировой Войны, премия вручается ежегодно.


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