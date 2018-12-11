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«Счет за коммуналку вырос в 14 раз»

  • 11.12.2018, 13:07
Фото с сайта kp.by

Бизнес-союзы Беларуси возмущены резким ростом платежей.

Бизнес-союзы обратились с письмами в правительство из-за резкого роста сумм в счетах, выставляемых арендаторам за коммуналку, рассказал tut.by директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства Анатолий Змитрович.

Речь идет о последствиях вступления в силу постановления № 433 от 7 июня 2018 года, которым утверждено Положение о порядке возмещения арендаторами расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту сданной в аренду недвижимости.

«Арендаторам начали насчитывать расходы на возмещение затрат, которые превышают не только коммунальные платежи, но и саму арендную плату», — отмечает Змитрович.

Ранее расходы на содержание зданий учитывались в самой арендной плате и ее суммы было достаточно, чтобы арендодатель покрывал свои расходы и еще оставалась прибыль, с которой он уплачивал налог, аргументирует представитель бизнес-союза. «Из этого видно что расходы на содержание возмещались арендной платой и коммунальными платежами, а прибыль была достаточной, чтобы производить различные ремонты», — говорится в письме.

Порядок расчета арендной платы был утвержден еще в 2012 году указом № 150. Им же предполагается ежегодная индексация с 1 апреля базовой арендной величины на индекс роста потребительских цен — как раз для компенсации и возмещения затрат арендодателей.

«Постановление, принятое с формулировкой „О возмещении расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду недвижимого имущества“, вызывает недоумение и ставит вопрос — а что и с какой целью арендатор платил ранее в виде арендной платы, а также постановление изменило саму суть понятия — „арендная плата“, которая стала сверхприбылью арендодателя и непонятным сейчас платежом для арендатора», — говорится в письме в правительство.

Змитрович указывает на возникновение ряда проблем и с возмещением затрат технического плана: «Как, например, посчитать и распределить суммы затрат общего освещения, если для этого отсутствуют отдельные электросчетчики? У некоторых арендаторов отсутствует отопление не только в помещениях, но и в подсобках, складах и т.д., и им насчитывают оплату по занимаемому метражу. У части арендаторов нет окон, будут ли они платить за их общую замену по всему зданию и многое, многое другое».

Как быть арендатору

Проблемы с документом уже возникли и на местах. Как рассказала TUT.BY директор центра поддержки предпринимательства Рогачева Алла Гуревич, есть случаи многократного роста платежей.

«В указе Лукашенко № 150, в приложениях, есть формулы расчета. По первой формуле, если не покрывается себестоимость, — применяется вторая, чтобы арендодатель имел прибыль. И вдруг рождается это постановление, которое противоречит указу. Причем каждый читает постановление по-своему — четкой и понятной методики расчета нет. В итоге каждый арендодатель по-своему начал рассчитывать суммы — у кого-то плата выросла в три раза, у кого-то — в 14», — отмечает Алла Гуревич.

Директор центра рассказала историю предпринимательницы из Жлобина, арендующей у госорганизации под магазин скромные 9 квадратных метров.

— В июне 2018 года плата за коммунальные услуги с учетом техобслуживания и эксплуатационных расходов, уборку помещений (свои 9 метров предприниматель сама убирает и сама платит за электроэнергию — у нее внутри павильона счетчик) составила 5 рублей 50 копеек. Счет за коммунальные услуги за октябрь, после вступления в силу постановления, — 93 рубля 48 копеек. Для сопоставимости счетов вычтем прибавившееся в октябре отопление, 14 рублей 45 копеек, — и получаем рост платы за возмещение коммунальных услуг — в 14 раз. И это не считая арендной платы.

Представители бизнес-союзов в письмах интересуются, с какими предпринимательскими структурами согласовывалось данное постановление и почему постановление не обязало собственников недвижимого имущества до вступления его в силу привести все в соответствие новым механизмам расчета, не обязало наладить отдельный энергоучет и т. д, а также будут ли собственники помещений заранее ставить в известность арендаторов о начальных сроках ремонтных работ, их продолжительности и конечных суммах платежей, чтобы арендатор заранее определил свои финансовые возможности и мог вовремя отказаться от аренды.

«По сути де-факто арендатор будет выплачивать „расходы на содержание“ как собственник-дольщик, но де-юре не будет являться собственником помещения. Ссылка на указ в части „повышения эффективности использования имущества“ не должна пониматься как введение дополнительно каких-либо платежей. Это можно рассматривать только как передачу пустующего, не эффективно использующегося помещения арендатору, который будет его использовать более эффективно, уплачивая аренду, коммуналку, давая работу гражданам, уплачивая все налоги и иные платежи. Взяв в аренду пустующее, не эффективно используемое собственником помещение, арендатор уже сделал его эффективно используемым. Иной трактовки указ № 150 не предусматривает», — резюмирует Змитрович.


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