Опрос: Зеленский увеличивает отрыв от Порошенко в президентской гонке 11.12.2018, 15:46

Во второй тур выборов в Украине проходят Тимошенко и Зеленский.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский, по данным последнего всеукраинского опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.

Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что, согласно опросу, Тимошенко готовы поддержать 21,2% среди тех, кто определился с выбором. Зеленский занимает второе место (14,6%), действующий лидер Украины Пётр Порошенко — на третьей позиции с 11,6%.

По данным опроса, во втором туре Зеленский побеждает своих ближайших оппонентов: Порошенко и Тимошенко.

В сентябре сообщалось, что, по результатам опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг», лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.

Как отмечается, готовность проголосовать за Зеленского изъявили 7,8% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко — 6,8%.