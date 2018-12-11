Видеофакт: Тереза Мэй застряла в авто и не сразу смогла выйти к Ангеле Меркель

Видеофакт: Тереза Мэй застряла в авто и не сразу смогла выйти к Ангеле Меркель3
- 11.12.2018, 21:26
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Встреча премьер-министра Великобритании и канцлера ФРГ началась с курьеза.
11 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель для обсуждения соглашения о Brexit. Встреча началась с курьеза. Автомобиль с британским премьером встречала канцлер, однако Тереза Мэй не сразу смогла выйти из машины. Дверь заклинило, сопровождающие Мэй работники через какое-то время смогли решить проблему, и оба лидера начали переговоры.
Theresa May gets locked inside her car as she attempts to meet German Chancellor Angela Merkel— Sky News Politics (@SkyNewsPolitics) 11 декабря 2018 г.
Read the latest on Theresa May's tour of European leaders here: https://t.co/BdWa4K5WMy pic.twitter.com/h6066HP7o3