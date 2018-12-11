закрыть
11 декабря 2018, вторник, 23:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Видеофакт: Тереза Мэй застряла в авто и не сразу смогла выйти к Ангеле Меркель

3
  • 11.12.2018, 21:26
  • 2,161
Фото: Reuters

Встреча премьер-министра Великобритании и канцлера ФРГ началась с курьеза.

11 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель для обсуждения соглашения о Brexit. Встреча началась с курьеза. Автомобиль с британским премьером встречала канцлер, однако Тереза Мэй не сразу смогла выйти из машины. Дверь заклинило, сопровождающие Мэй работники через какое-то время смогли решить проблему, и оба лидера начали переговоры.


популярное за неделю

Мнение

Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко
Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип