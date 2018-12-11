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Капитан захваченного россиянами бронекатера Бердянск отказался признать вину

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  • 11.12.2018, 21:43
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Об этом сообщил адвокат украинского моряка.

Капитан малого бронированного артиллерийского катера Бердянск Денис Гриценко, который был захвачен в Керченском проливе, не признает вину в якобы незаконном пересечении границы РФ и считает себя военнопленным, сообщил его адвокат Николай Полозов.

По словам защитника, он встретился с Денисом Гриценко 11 декабря в следственном управлении ФСБ (примыкает к СИЗО Лефортово, где удерживают украинского моряка).

"Никаким преступником Денис Гриценко себя не признает. На очередном допросе он заявил под протокол, что является военнопленным. Этой позиции будут придерживаться все моряки", - заявил Полозов.

Адвокат сообщил, украинец находится в двухместной камере вместе, по словам Гриценко, с "интеллигентным пареньком". В камере есть радио и телевидение, однако он принципиально отказывается смотреть и слушать российские программы. Моряк отметил, что к нему "относятся уважительно", силу или давление не применяют.

"Очень общительный, с потрясающим чувством юмора и бодрым настроем. Первым делом спросил, что известно о других моряках, особенно раненых… По словам Гриценко, он ни секунды не сомневался, что вся страна борется за свободу его самого и его товарищей, даже не смотря на тотальную изоляцию, в которой он оказался", - добавил Полозов.

По его словам, Гриценко получил передачу от активистов и волонтеров. Но в то же время от адвоката впервые услышал о письмах, которые дети начали писать морякам.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.


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