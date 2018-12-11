В Беларуси ликвидируют Uber? 6 11.12.2018, 21:54

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Нацбанк заявил, что схема Uber по расчетам с юрлицами и ИП в Беларуси находится вне закона.

Реализуемая схема расчетов сервиса Uber с транспортными компаниями не соответствует белорусскому законодательству. Об этом говорится в письме Нацбанка в адрес Ассоциации белорусских банков, передает tut.by.

Ранее банки попросили регулятора оценить схему расчетов, используемую сервисом такси. Вопрос касался не пользователей услуги, а перевозчиков.

В настоящее время нидерландская компания Uber ML B.V. оказывает на договорной основе услуги белорусским перевозчикам (юрлицам и индивидуальным предпринимателям), позволяющие искать, получать и выполнять заказы такси пассажиров посредством использования мобильных приложений. При этом платеж в пользу Uber ML B. V производится физлицами по бензалу в белорусских рублях с помощью программы Uber, минуя текущие (расчетные) банковские счета транспортных компаний. В дальнейшем нидерландская компания за вычетом своего вознаграждения перечисляет сумму в долларах на счет белорусского перевозчика, утверждают в банках. Вместе с тем, по информации кредитных организаций, до августа текущего года на счета перевозчиков от Uber ML B.V. поступали белорусские рубли.

Согласно Правил проведения валютных операций, утвержденных постановлением правления Нацбанка от 30 апреля 2004 г. № 72, использование иностранной валюты при проведении расчетов между резидентами и физическими лицами за оказанные им транспортные услуги в Беларуси не допускается.

В связи с этим получение средств в долларах на расчетный счет белорусского перевозчика от нидерландской компании за оказанные гражданам транспортные услуги в Беларуси не соответствует требованиям валютного законодательства, говорится в ответе Нацбанка.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 указом от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения внешнеторговых операций», договор между резидентом и нерезидентом, предусматривающий оказание услуг, является внешнеторговым договором, а получение резидентом услуг на возмездной основе от нерезидента является импортом. Таким образом, договора, заключенные транспортными организациями с Uber, являются внешнеторговыми договорами, предусматривающими импорт услуг.

При импорте расчеты по внешнеторговым договорам осуществляются только со счетов импортеров (в том числе со специального счета аккредитива), следует из документа.

Таким образом реализуемая схема расчетов Uber с белорусскими перевозчиками не соответствует законодательству, говорится в ответе Нацбанка.