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Аркадий Бабченко вошел в число журналистов, названных Человеком года по версии Time

  • 11.12.2018, 22:05
Аркадий Бабченко
Фото: Гордон

Человек года-2018 по версии журнала Time присудили группе журналистов.

Российский журналист и ярый критик кремлевского режима Аркадий Бабченко вошел в группу представителей СМИ Стражи, которым был присужден титул Человек года-2018 по версии журнала Time, передает nv.ua.

Ранее бывший сотрудник московской Новой газеты оказался в центре скандала после спецоперации СБУ по предотвращению его убийства.

Для этого украинская спецслужба инсценировала смерть Бабченко, благодаря чему удалось задержать организатора данного преступления.

Тогда некоторые политики, общественные деятели и СМИ, несмотря на реальную угрозу жизни журналиста, раскритиковали его за участие в этой постановке.

Однако теперь Бабченко отдали должное, включив его вместе с рядом других журналистов со всего мира в список Человека года.

"В его старом московском издании Новая газета по меньшей мере пять журналистов были убиты с 2000 года. Бабченко говорит, что большинство из них он знал лично. Поэтому, когда силовики в Украине предупредили его, что он может стать жертвой убийства, он серьезно отнесся к угрозе", - отметил Time.

Ранее сообщалось, что титул Человек года-2018 по версии журнала Time присудили группе журналистов, которые пострадали за свою деятельность.


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