В Польше запустили первые станции 5G-сети 5 11.12.2018, 22:10

Первые четыре станции, работающие по технологии сети пятого поколения, запущены в Варшаве.

7 декабря T-Mobile Polska, дочерняя компания Deutsche Telekom, запустила в Варшаве первую полнофункциональную сеть 5G. Об этом сообщает издание Total Telecom.

Сеть была открыта генеральным директором T-Mobile Андреасом Майерхофером, генеральным директором Deutsche Telekom Тимом Хёттгесом и министром цифровых технологий Польши Мареком Загорским. Группа включила в польской столице 4 базовые станции, которые будут использовать технологию 5G New Radio. Тем самым заложена основа для полномасштабного коммерческого развертывания сети в 2019 году.

Новая сеть 5G будет использовать оборудование Huawei и будет взаимодействовать с существующей инфраструктурой 4G T-Mobile. Сейчас антенны используют спектр в диапазоне 3,5 ГГц, который T-Mobile Polska приобрела как часть пакета лицензий на тестирование.

T-Mobile Polska и Huawei уже достигли мультигигабитной пропускной способности в предстартовом тестировании новой сетевой инфраструктуры.

Помимо включения сети 5G, T-Mobile Polska также открыла лабораторию #5G Lab в Варшаве, которая сосредоточится на освещении новых и развивающихся сценариев использования 5G в Польше и по всей Европе.