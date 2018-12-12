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Китайцы начали снос зданий в Минске

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  • 12.12.2018, 9:52
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Фото: onliner.by

Работы проходят на улице Кальварийской.

В июне было подписано межправительственное соглашение между Беларусью и Китаем. Соглашение предусматривает привлечение безвозмездной помощи для реализации в Беларуси ряда проектов, в том числе строительства в Минске Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Первый объект разместится в районе улицы Ванеева, второй – в районе улицы Кальвариской.

Приступить к строительству китайская сторона намерена в середине 2019-го, сообщили агентству «Минск-Новости» в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома. К этому сроку городу необходимо подготовить площадки.

– В настоящее время государственное предприятие «УКС Мингорисполкома», определенное заказчиком по подготовке территории в районе ул. Кальварийской, завершает реализацию имущественных прав собственников расположенных на участке объектов. Трест № 15 «Спецстрой» приступил к сносу отселенных строений. Процесс начался с территории ЗАО «Автокомбинат № 2», – дополнили в Мингорисполкоме.


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