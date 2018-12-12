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«Люди без зарплаты, в крыше — дырки»

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  • 12.12.2018, 12:26
Фото: fsmsteel.com

Власти продали туркам предприятие в Волковыске.

Рабочим предприятия ООО «ФСМстил» в Волковыске приходится трудиться на станках, на которые с крыши течет вода. Вынуждены они переодеваться при минусовой температуре и мыть руки в ледяной воде. О соблюдении температурного режима на предприятии ООО «ФСМстил» в Волковыске говорить явно не приходится, сообщает «Газета Слонимская».

Бывший завод КСОМ несколько лет назад был передан турецкому инвестору. Новый владелец обещал провести модернизацию и наладить современное производство, в итоге – предприятие работает с убытками.

Производственные и административное здания не отапливаются, батареи срезаны, в одном из цехов протекает крыша. Относительный порядок только в одном цехе.

Рабочие, а это около 70 человек, вынуждены переодеваться при минусовой температуре и мыть руки в ледяной воде. Чтоб хоть как-то исправить ситуацию и немного согреться, в небольшой подсобке установили электрообогреватель.

Технические инспекторы труда профсоюзов неоднократно указывали на нарушение закона об охране труда на предприятии. Но на этот раз, снова придя с мониторингом, они даже представить не могли всего масштаба проблем: рабочим приходится трудиться на станках, на которые с крыши течет вода. Более того, само оборудование не прошло необходимую поверку и не имеет разрешения на эксплуатацию. Не проводилась на предприятии аттестация рабочих мест.

Наряду с плохими условиями труда, работники предприятия уже два месяца не получают заработную плату, что закономерно вызывает негодование коллектива.

«Кроме заработной платы, которая не выплачивается вовремя, на рабочих местах в лучшем случае 7–8 градусов тепла, а работать приходится в эмульсии руками. Сейчас на пятнадцать минут раз в день можно сходить погреться, раньше и этого не было. В другом цехе вообще вода капает на голову», – рассказывает Виталий Товстыга.

Главный энергомеханик Иван Юрко считает, что без нормальных инвестиций предприятие не сможет работать. «На устаревшем оборудовании, которое поставил инвестор, очень трудно держать качество», – вторят на заводе.

Люди работают исключительно на старых запасах, именно поэтому реализовать продукцию практически невозможно. Незавидные перспективы частного предприятия понятны, кажется, всем – от рабочих до управленцев. Складывается впечатление, что проблемы работников мало интересуют инвестора.

Руководители же сетуют: «На дно компанию тянет дебиторская задолженность: этих денег вполне бы хватило, чтобы рассчитаться по заработной плате с людьми».


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