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Начинаем новый сериал «Аркадий Бабченко против России»

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  • Аркадий Бабченко
  • 12.12.2018, 16:18
  • 2,728
Аркадий Бабченко

Настала моя очередь возить их мордой по столу.

Главная новость на обложке Бильд сегодня - "Путин систематически даёт приказы убить. Преследуемый журналист подал в суд на Путина". ЕСПЧ подтверждает получение иска. «Мы подтверждаем, что Суд получил обращение господина Бабченко» — заявили в Страсбурге.

Ну, что. Начинаем новый сериал "Аркадий Бабченко против России". Я подал иск в ЕСПЧ. Моим адвокатом стал Бен Еммерсон - адвокат Марины Литвиненко, вдовы Александра Литвиненко.

Иск не только про попытку убийства. Там на четырнадцати листах мелким шрифтом про всё. И про травлю. И про уголовные дела. И про "Семнадцать друзей хунты". И про слежку. И про Милонова, Первый канал, петицию о лишении гражданства, Лайф, Царьград, список национал-предателей, убийство моих коллег и друзей, запрет на профессию, удушение свободы слова, избиение оппозиционеров, Марину Юденич, Машу Захарову, НТВ, НОД - всех, всех, всех.

С фоточками. Видосиками. Доносиками.

Я ж мужик вредный. Все эти годы я всё складывал в отдельную папочку. Ну, вот, пришло время эту папочку открыть.

Я ж вас предупреждал, мои любимые - я буду свидетельствовать.

Пацан сказал, пацан сделал. Я буду.

Сумма иска пока не определена. Это следующий этап. Вкатим норм. Не сомневайтесь. Мне есть на что потратить деньги. Снайперам вечно же что-то надо.

Но дело не в этом. Дело в том, что вся эта замечательная карамель, которую годами творила эта замечательная страна, будет теперь показана, рассказана и доказана в международном суде.

Настала моя очередь возить их мордой по столу.

Не благодарите.

Аркадий Бабченко, Telegram


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