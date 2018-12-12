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Генпрокурор напугал экс-главу Островецкого района коррупционным делом

  • 12.12.2018, 21:07
Александр Конюк

Александр Конюк рассказал о проверке в отношении чиновника.

На заседании Гродненского облисполкома по вопросам борьбы с коррупцией Александр Конюк рассказал о проверке в отношении чиновника.

– В качестве примера генпрокурор привел Островецкий район, где бывший председатель райисполкома незаконно продал жилой дом, принял на работу своих близких без необходимых подготовки, образования и стажа трудовой деятельности. По этим фактам проводится проверка, – сообщает сайт Генпрокуратуры.

В начале 2017 года председателем Островецкого райисполкома стал Игорь Шалудин. До него на протяжении 17 лет районом руководил Адам Ковалько – теперь он работает «депутатом» «палаты представителей».


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