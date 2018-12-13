Французская полиция опубликовала фото стрелка из Страсбурга

Французская полиция опубликовала фото стрелка из Страсбурга1
- 13.12.2018, 8:25
Указано его имя и приметы.
Французская полиция распространила фотографию человека, который убил трех и ранил 12 человек в Страсбурге, и обратилась к населению за помощью в поимке преступника, сообщает РБК.
В размещенной вместе с фотографией информации указывается имя Шарифа Шекатта, а также его возраст (29 лет) и приметы — рост 180 см, нормальное телосложение, короткие темные волосы и, возможно, борода. Кроме того, у него есть шрам на верхней части лба.
Полицейские предостерегли граждан Франции о том, что этот человек крайне опасен и жесток.
[#AppelàTémoins] La #Police judiciaire recherche l'individu suspecté d'être le tireur du marché de Noël de #Strasbourg. #AidezNous— Police nationale (@PoliceNationale) 12 декабря 2018 г.
⚠ Attention, individu dangereux, n’intervenez pas vous-même.
📞 Contactez le 197 - https://t.co/K2nJHREiwZ pic.twitter.com/zHSNRDkGXC
Атака на рождественской ярмарке в Страсбурге произошла вечером 11 декабря. Нападавший открыл огонь из огнестрельного оружия и убил трех человек, еще 12 были ранены. Позднее правоохранителям удалось установить личность террориста. Им оказался Шариф Шекатт. 12 декабря полиция задержала пять человек, входивших в круг знакомых Шекатта, один из задержанных — брат террориста.
До событий в Страсбурге Шекатт находился под подозрением у полиции в качестве потенциальной угрозы безопасности. Прокурор Парижа Реми Эйтс сообщил, что Шекатт 27 раз привлекался к ответственности за совершенные правонарушения во Франции, Германии и Швейцарии. В свою очередь заместитель министра внутренних дел Франции Лоран Нуньес уточнил, что Шекатт уже отбывал срок в тюрьме во Франции.