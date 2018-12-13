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Французская полиция опубликовала фото стрелка из Страсбурга

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  • 13.12.2018, 8:25

Указано его имя и приметы.

Французская полиция распространила фотографию человека, который убил трех и ранил 12 человек в Страсбурге, и обратилась к населению за помощью в поимке преступника, сообщает РБК.

В размещенной вместе с фотографией информации указывается имя Шарифа Шекатта, а также его возраст (29 лет) и приметы — рост 180 см, нормальное телосложение, короткие темные волосы и, возможно, борода. Кроме того, у него есть шрам на верхней части лба.

Полицейские предостерегли граждан Франции о том, что этот человек крайне опасен и жесток.

Атака на рождественской ярмарке в Страсбурге произошла вечером 11 декабря. Нападавший открыл огонь из огнестрельного оружия и убил трех человек, еще 12 были ранены. Позднее правоохранителям удалось установить личность террориста. Им оказался Шариф Шекатт. 12 декабря полиция задержала пять человек, входивших в круг знакомых Шекатта, один из задержанных — брат террориста.

До событий в Страсбурге Шекатт находился под подозрением у полиции в качестве потенциальной угрозы безопасности. Прокурор Парижа Реми Эйтс сообщил, что Шекатт 27 раз привлекался к ответственности за совершенные правонарушения во Франции, Германии и Швейцарии. В свою очередь заместитель министра внутренних дел Франции Лоран Нуньес уточнил, что Шекатт уже отбывал срок в тюрьме во Франции.


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