Оршанский активист: Я возобновляю свои одиночные пикеты 2 13.12.2018, 13:38

Роман Кузьменков

Фото: «Белсат»

Роман Кузьменков намерен протестовать до тех пор, пока власти не возьмутся за реальное решение ситуации с безработицей.

Роман Кузьменков из Орши в этом году провёл два одиночных пикета с плакатом "По 500 тут нет". В обоих случаях он был арестован и приговорен к штрафам, пишет сайт orsha.eu.

Но на днях он отправил в исполком и администрацию Лукашенко сообщение-предупреждение, что возобновит проведение пикетов, но сейчас около самого здания исполкома. Также Роман пообещал, что в случае ареста он объявит голодовку, так как свою жизненную ситуацию считать уже безысходной.

- Так как вы не хотите заниматься вопросами безработицы, действительно решать проблемы безработных о том, почему они не работают, а только своим молчанием и игнорированием усугубляете ситуацию, я возобновляю свои одиночные пикеты. Только теперь они будут проходить возле Оршанского райисполкома.

Никакие штрафы и сутки арестов не имеют значения. Заплатить штрафы мне ничем, имущества для ареста нету, а в ответ на арест (будь то административный или уголовный) я объявляю голодовку (не страшно, всё равно с едой сейчас очень проблемно).

И так я буду продолжать до тех пор, пока вы не возьмётесь за реальное решение ситуации с безработицей. Если вы думаете, что это блеф - вспомните конец прошлого года. СМИ о своих планах я уже оповестил. Арестовать меня без огласки не получится. Останавливаться я не собираюсь. Голодовка и пикеты не закончатся вплоть до гарантированного решения, - написал властям активист.