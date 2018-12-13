закрыть
13 декабря 2018, четверг, 16:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Оршанский активист: Я возобновляю свои одиночные пикеты

2
  • 13.12.2018, 13:38
Роман Кузьменков
Фото: «Белсат»

Роман Кузьменков намерен протестовать до тех пор, пока власти не возьмутся за реальное решение ситуации с безработицей.

Роман Кузьменков из Орши в этом году провёл два одиночных пикета с плакатом "По 500 тут нет". В обоих случаях он был арестован и приговорен к штрафам, пишет сайт orsha.eu.

Но на днях он отправил в исполком и администрацию Лукашенко сообщение-предупреждение, что возобновит проведение пикетов, но сейчас около самого здания исполкома. Также Роман пообещал, что в случае ареста он объявит голодовку, так как свою жизненную ситуацию считать уже безысходной.

- Так как вы не хотите заниматься вопросами безработицы, действительно решать проблемы безработных о том, почему они не работают, а только своим молчанием и игнорированием усугубляете ситуацию, я возобновляю свои одиночные пикеты. Только теперь они будут проходить возле Оршанского райисполкома.

Никакие штрафы и сутки арестов не имеют значения. Заплатить штрафы мне ничем, имущества для ареста нету, а в ответ на арест (будь то административный или уголовный) я объявляю голодовку (не страшно, всё равно с едой сейчас очень проблемно).

И так я буду продолжать до тех пор, пока вы не возьмётесь за реальное решение ситуации с безработицей. Если вы думаете, что это блеф - вспомните конец прошлого года. СМИ о своих планах я уже оповестил. Арестовать меня без огласки не получится. Останавливаться я не собираюсь. Голодовка и пикеты не закончатся вплоть до гарантированного решения, - написал властям активист.


популярное за неделю

Мнение

Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко