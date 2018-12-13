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ЕС бросает вызов российской дезинформации

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  • Николай Точицкий, «Европейская правда»
  • 13.12.2018, 15:08
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Как будет защищаться Европа.

В начале декабря Европейская комиссия приняла "План действий по борьбе с дезинформацией", который, по замыслу авторов, должен стать практическим инструментом для обеспечения надлежащих условий проведения свободных и демократических выборов в Европейский парламент в мае 2019 года.

Такие выборы можно провести лишь тогда, когда никто со стороны не вмешивается в процесс и не мешает избирателям делать свой выбор.

Кто-то скажет, что инициатива очень важна, но немного запоздала. Кто-то скептически оценит усилия Евросоюза по противодействию российской пропаганде, которая десятилетиями оттачивала свое дезинформационное и пропагандистское мастерство на политических системах западных стран.

А я думаю, это хорошо, что Евросоюз на основе консенсуса согласился с тем, что с российской дезинформацией должны системно бороться профессионалы. Диктаторские режимы такие решения принимают быстро, потому что ничего ни с кем не надо согласовывать. А в условиях демократии консенсус вызревает месяцами, а чаще – годами. Но когда решение принимается, система четко работает над выполнением поставленных задач.

Итак, в Брюсселе и столицах государств-членов ЕС осознали опасность российской пропаганды.

И произошло это как раз накануне начала избирательной кампании по выборам депутатов Европарламента, которые состоятся в 2019 году.

Но помимо этих выборов, по результатам которых сменится руководство евроинституций, до 2020 года в странах-членах ЕС пройдут более 50 президентских, парламентских и местных выборов. И к таким масштабным политическим событиям Евросоюз хочет быть хорошо подготовленным, поскольку дезинформация направлена на подрыв деятельности институтов Евросоюза и европейского проекта в целом.

Победить манипуляторов: как противодействовать российскому влиянию в ЕС

Кампании по дезинформации, которые проводят третьи страны в отношении государств Евросоюза, включают в себя кибератаки на объекты критической инфраструктуры и взлом сетей, влияние на политические дебаты через социальные сети и СМИ, создание конфликтного контента с целью разжигания вражды в обществе и вмешательства в демократические процессы.

Об этом говорят сами специалисты из Евросоюза.

Поскольку такие спецоперации довольно дорого обходятся, Евросоюз в краткосрочной перспективе решил увеличить бюджет на нужды стратегических коммуникаций в контексте борьбы с дезинформацией более чем вдвое – с 1,8 млн евро в 2018 году до 5 млн евро в 2019 году.

В течение следующих двух лет количество сотрудников в структурах Евросоюза, отвечающих за вопросы стратегических коммуникаций, будет увеличено до 55 человек.

Определенным триггером для начала системной работы ЕС в вопросах борьбы с дезинформацией стала Украина, а точнее – масштабная российская военная агрессия против нашей страны.

В Плане действий упоминается, что Россия активно реализовала дезинформационные кампании при проведении ряда выборов в государствах-членах ЕС, референдума в Великобритании, после сбивания самолета МН-17 над территорией Украины, для разжигания войны в Сирии, а также во время проведения химической атаки в Солсбери.

Осознание опасности, которую несет в себе российская пропаганда, должно облегчить для Украины диалог с ЕС.

В первую очередь – на предмет нашего возможного участия в реализации отдельных важных положений Плана действий ЕС по борьбе с дезинформацией.

Диалог на эту тему с Евросоюзом уже идет, поскольку и у нас в 2019 году также запланировано проведение президентских и парламентских выборов. Однако теперь он мог бы стать еще более предметным. Например, если к марту 2019 года Еврокомиссия создаст Систему быстрого оповещения, которая уже в первые часы с начала дезинформационной кампании поможет ее распознать и остановить ее распространение, это могло бы заинтересовать и наших специалистов.

Но как бы ни развивались процессы, действия Евросоюза указывают на серьезность намерений ЕС построить гибкие и эффективные механизмы, которые бы сделали невозможным проведение третьими государствами дезинформационных кампаний.

В этом наши цели с ЕС, без сомнения, совпадают.

Николай Точицкий, «Европейская правда»


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