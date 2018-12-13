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Навального вызвали к приставам из-за ролика «Он вам не Димон»

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  • 13.12.2018, 18:39
Алексей Навальный

Речь идет о неисполнении решений об удалении ролика по искам олигархов Усманова и Михайлова.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный заявил, что его вызвали к судебному приставу для составления административных протоколов о неисполнении судебного решения. Об этом он сообщил на своем сайте.

По его словам, речь идет о неисполнении решений об удалении ролика «Он вам не Димон» по искам предпринимателя Алишера Усманова и фонда «Соцгоспроект», а также иску бизнесмена Сергея Михайлова.

Алишер Усманов подал иск к ФБК и Навальному в апреле 2017 года, потребовав удалить фильм «Он вам не Димон» и опровергнуть содержащиеся в нем сведения. В частности, Усманов оспаривал утверждение, что передал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву земельный участок на Рублевке. В мае суд удовлетворил иск Усманова и обязал Навального удалить из сети ролик, а также опубликовать опровержение. Оппозиционер подал апелляцию на решение суда. 11 августа Мосгорсуд отклонил апелляцию, но вместо полного удаления фильма потребовал вырезать лишь фрагменты.

В октябре 2017 года ФБК сообщил, что разместил опровержения и удалил материалы, где содержатся порочащие Усманова сведения.


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