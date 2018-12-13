Девять советов от миллионеров, которыми может воспользоваться каждый 13.12.2018, 19:17

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Стать миллионером — это не просто какая-то несбыточная мечта.

Статистика показывает, что более половины миллионеров заработали свое состояние самостоятельно. Уроки, полученные у них, не гарантируют вам статус богатого человека, однако точно стоят того, чтобы к ним прислушаться.

AdMe.ru собрал самые мудрые советы и высказывания о зарабатывании, сбережении и инвестировании денег, чтобы помочь вам приблизиться к золотой мечте.

9. Правило 50/30/20

С помощью этого правила можно спланировать свой бюджет. Разделите свой доход на 3 части:

1-я часть — это расходы первой необходимости. Закладывайте в 50 % ежемесячных трат оплату жилья, транспорта, коммунальных услуг, покупку продуктов и так далее.

2-я часть — это личные расходы. Предполагается, что 30 % своего дохода вы можете потратить на развлечения, походы по магазинам, хобби, в общем, на все, что делает вас счастливым.

3-я часть — это сбережения. 20 % ваших денег должны отправляться прямиком в банк.

Прислушайтесь к совету Гранта Кардона, миллионера, который сделал себя сам:

«Я был бедным и знаю, насколько это тяжело. Отметайте любую мысль о том, что быть бедным — это нормально. Как сказал Билл Гейтс: „Если ты родился в бедности, ты не виноват. Но если ты умер бедным — это твоя вина“».

8. Закупайтесь оптом и на распродажах

Едва ли это тот совет, который вы ожидали услышать от миллионера. Но нельзя не согласиться с тем, что этот способ похода по магазинам действительно экономит деньги. Это правило относится к товарам, которыми вы будете пользоваться наверняка.

«Отбить деньги, совершая регулярные покупки, очень сложно, [...] так что гораздо выгоднее закупиться, например, двухгодовым запасом пасты, когда на нее 50%-я скидка. Таким образом вы тут же возвращаете свои вложения. Это настоящее сбережение, которое вы кладете себе в карман».

7. Не пользуйтесь кредитными картами

Если в вашем кошельке есть кредитная карта, она заставляет вас покупать все, что хочется, сию же минуту, вне зависимости от того, действительно ли вы можете себе это позволить. По сути дела, использование кредитки означает, что вы тратите деньги, которых у вас нет. К тому же высокая процентная ставка делает ваши покупки еще более дорогостоящими.

«Кредитная карта — это худшее вложение. Деньги, которые я экономлю, не делая долгов, гораздо лучше любого возврата, который я теоретически могу получить, вкладывая деньги в фондовый рынок. Я думал, что заключаю гениальную сделку, пока не осознал, что мне нужно гасить кредит по карте каждые 30 дней».

6. Старайтесь покупать у производителя

Приобретая что-либо в магазине, спросите себя: «Возможно ли это купить непосредственно у производителя?» Довольно часто выясняется, что товар можно заказать по гораздо более низкой цене. Иногда по условиям заказа вы должны купить определенное минимальное количество товаров. В таком случае можно предложить друзьям присоединиться к покупке, соблазнив их выгодной стоимостью.

«Мы покупали органические продукты по убийственной цене, и тогда я задумался: откуда же магазины получают эту еду? Мы навели справки, связались с оптовиками и выяснили условия заказа. Минимальный заказ равнялся $ 250. Так мы начали собирать заказы по друзьям и организовали доставку свежих продуктов прямо к порогу дома», - говорит Джеррод Сесслер, основатель и руководитель HomeTask

5. Не тратить деньги — это то же самое, что их зарабатывать

Очевидно, что чем меньше денег вы тратите, тем больше их у вас остается. Подходите к покупкам рационально. Если вы совершаете покупки импульсивно, спрашивайте себя перед каждым приобретением: «Мне в самом деле это нужно? Что будет, если я не куплю эту вещь?»

«Людей всегда удивляет, как это у меня нет шкафа, забитого костюмами. Я покупаю 3 костюма примерно каждые 5 лет, и всего их у меня 10 штук. Больше мне и не нужно», - делится советом миллиардер Томас Бун Пикенс.

4. Живите экономно

Самая большая проблема многих людей состоит в том, что они тратят больше, чем зарабатывают. Единственный способ увеличить свой бюджет — жить более экономно.

Мы часто встречаем людей, покупающих дорогие квартиры в престижных районах только ради того, чтобы впечатлить других. Они думают о том, что скажут друзья или родственники. Подумайте в первую очередь о себе и своей жизни, а не о том, как бы произвести впечатление.

«Я не покупал себе шикарные часы или машину до тех пор, пока мой бизнес и вложения не начали приносить стабильный приумноженный доход. Я продолжал ездить на Toyota Camry, когда стал миллионером. Прославьтесь своим отношением к работе, а не побрякушками, которые вы покупаете», - отмечает Грант Кардон.

3. Обеспечьте себе пассивный доход

Принцип, которым большинство людей руководствуется и который никогда не поможет им разбогатеть, — вкалывать ради каждой копейки. В этом случае их время = деньги.

Знаете ли вы миллионеров, которые зарабатывают деньги, просто проводя время на работе? Конечно же, нет. Время гораздо ценнее денег. Поэтому так важно иметь пассивный доход.

«Можете ли вы накопить миллион долларов? Можете, но только если вам хватит дисциплины. Вам также нужно уметь немного рисковать. Например, вложить деньги в малозатратный взаимный фонд», - говорит Марк Кьюбан.

2. Окружите себя успешными людьми

Круг общения оказывает большое влияние на вашу жизнь и образ мысли. Если вы окружаете себя талантливыми людьми, разделяющими ваши взгляды, новые идеи будет гораздо легче генерировать и претворять в жизнь.

Проводите время с теми людьми, которые не только вдохновляют вас, но и заставляют действовать и мечтать о большем.

«В большинстве случаев ваш собственный капитал отражает уровень ваших близких друзей. Завязывайте контакты с теми, кто успешнее вас, — это позволит вам мыслить шире и значительно увеличить свой доход. Правда в том, что миллионеры судят о деньгах не так, как средний класс, и, общаясь с ними, можно почерпнуть многое», - делится советом Стив Сейбл, автор книги "Как мыслят богатые" и мультимиллионер, который сделал себя сам.

1. Деньги — это еще не все

Разумеется, деньги — это важный фактор в нашей жизни. Он определяет, где мы живем, что едим и чем владеем. Но деньги — это далеко не главное. Вы можете купить дом, но не семью, с которой будете жить.

Деньги улучшают качество жизни. Но ничто не сравнится с поддержкой семьи и друзей, здоровьем и ощущением счастья.

«Не стоит жертвовать здоровьем, семьей, друзьями и другими важными частями жизни ради денег. Я потерял нескольких друзей и обострил ряд других отношений, потому что слишком часто задерживался допоздна в офисе или работал по выходным. И хотя я действительно верю, что деньги — это свобода, тем не менее они просто инструмент для получения других, более важных вещей», - говорит Грант Сабатье.

Честно говоря, больших денег не заработаешь, просто следуя списку правил и рекомендаций. Но вырабатывание здоровых финансовых привычек — большой шаг на пути к материальному успеху. Единственная преграда, разделяющая вас и ваши мечты и цели, — это отношение к деньгам.