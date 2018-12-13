Окончательное увольнение президента 2 13.12.2018, 22:41

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Игорь Додон

В Молдове после временных отстранений президента обсуждается возможность уволить его навсегда.

Президента Молдовы Игоря Додона 10 декабря вновь временно лишили полномочий. Так как это произошло уже в пятый раз, появились основания предположить, что парламент попробует уволить президента насовсем. Молдавская газета Ziarul de Garda разбирает, возможно ли это.

Что произошло?

Конституционный суд Молдовы в очередной раз временно отстранил Додона от должности 10 декабря. Конституционный суд удовлетворил просьбу депутатов парламента, которые заявили, что президент отказывается промульгировать важные законы.

В итоге, временным правом подписать их воспользовался спикер парламента Канду, заявив, что он «вынужден выполнять работу президента».

Почему президенту Молдовы не дают исполнять свои обязанности?

Временное отстранение президента от должности предусмотрено молдавской конституцией. Президент имеет право отклонить каждое решение правительства лишь один раз; при повторном отказе его могут отстранить от должности, и тогда президентские полномочия на время переходят к спикеру парламента. Эту процедуру впервые в истории Молдовы применили в прошлом году, во время очередной эскалации противостояния проевропейского парламента и пророссийского президента — тогда Додон отказывался утвердить кандидатуру министра обороны. С тех пор временное отстранение президента практиковалось уже пять раз.

Молдова — парламентская республика, большинство мест в парламенте принадлежит Демократической партии. Главная цель парламентского большинства — интеграция в Евросоюз, в то время, как президент Додон выступает за налаживание отношений с Россией.

Может ли парламент уволить президента?

На заседании правительства, которое прошло незадолго до очередного временного отстранения Додона, спикер Парламента Андриан Канду заявил, что парламенту пора рассмотреть возможность увольнения Додона с поста президента — но уже не на время, а вообще.

«В ближайшем будущем мы, возможно, сделаем президенту сюрприз перед зимними праздниками. Поздравить [с ними] население сможет и временно исполняющий обязанности президента», — сказал Канду.

Однако, позднее спикер попросил отсрочку по этому вопросу — до переизбрания парламента (парламентские выборы назначены на февраль).

Согласно Конституции Молдовы, президент может быть уволен, если за это проголосуют две трети парламентариев. При этом, предложение об увольнении должно быть выдвинуто по крайней мере третью депутатов.

Что говорят эксперты?

Формально отставка вполне возможна, — считает эксперт в области конституционного права и бывший член Конституционного суда Николай Осмокеску:

«Конституция предусматривает законную процедуру инициирования процесса импичмента, предусматривает условия, при которых он может быть запущен, предусматривает процедуру голосования», — сказал Осмокеску.

Адвокат Виталий Нагачевский отметил, однако, что закон не прописывает, сколько именно раз нужно отстранить президента временно, чтобы это стало поводом для начала процедуры по его полному увольнению.

«Угрозы, которые делает Андриан Канду в адрес Игоря Додона, носят предвыборный характер. Демпартия хочет выглядеть хорошей и сильной перед лицом избирателей и, возможно, внешних партнеров. Ничего более».