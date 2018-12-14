Наставник БАТЭ: Во втором тайме чувствовали приличное давление со стороны немецких судей 1 14.12.2018, 9:36

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Фото: REUTERS / ALEXANDROS AVRAMIDIS

Выход клуба в плей-офф оправдан опытом команды.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу над ПАОКом (3:1) и выход своей команды в плей-офф Лиги Европы, сообщает tribuna.com.

– Я чувствую радость за ребят. И я вчера не лукавил, когда говорил о том, что нам пора выходить в плей-офф. Наш опыт позволяет это говорить.

– Что вы чустовали во втором тайме?

– Во втором тайме чувствовали приличное давление со стороны немецкой бригады судей. И тяжелые взгляды на наших футболистов, – сказал Бага в эфире «Беларусь 5».

Ведущие попытались задать еще вопросы, однако возникли проблемы с телефонной связью.

Напомним, матч обслуживала судейская бригада из Германии во главе с Тобиасом Вельцом.