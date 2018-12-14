закрыть
14 декабря 2018, пятница, 11:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Наставник БАТЭ: Во втором тайме чувствовали приличное давление со стороны немецких судей

1
  • 14.12.2018, 9:36
  • 1,141
Фото: REUTERS / ALEXANDROS AVRAMIDIS

Выход клуба в плей-офф оправдан опытом команды.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу над ПАОКом (3:1) и выход своей команды в плей-офф Лиги Европы, сообщает tribuna.com.

– Я чувствую радость за ребят. И я вчера не лукавил, когда говорил о том, что нам пора выходить в плей-офф. Наш опыт позволяет это говорить.

– Что вы чустовали во втором тайме?

– Во втором тайме чувствовали приличное давление со стороны немецкой бригады судей. И тяжелые взгляды на наших футболистов, – сказал Бага в эфире «Беларусь 5».

Ведущие попытались задать еще вопросы, однако возникли проблемы с телефонной связью.

Напомним, матч обслуживала судейская бригада из Германии во главе с Тобиасом Вельцом.


популярное за неделю

Мнение

Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко