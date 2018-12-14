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Украина заблокировала поставки азотных удобрений из Беларуси

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  • 14.12.2018, 9:47
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На границе «застряли» более 80 вагонов.

Как сообщают украинские СМИ, грузы с азотными и содержащими азот удобрениями, произведенные в Беларуси, с прошлой недели блокируются украинскими таможенниками, пишет «Завтра твоей страны».

В прошлом году белорусские компании наторговали удобрениями в Украине на 150 млн долларов, примерно на эту же сумму были осуществлены отгрузки в течение девяти месяцев этого года.

Как сообщают украинские СМИ, Гостаможня Украины с 7 декабря начала останавливать на пограничных станциях вагоны с удобрениями, идущими из Беларуси. В частности, было заблокировано около 60 вагонов «БНХ Украина» (дочка концерна «Белнефтехим»), 2 вагона компании «Агророзквит» (ее совладельцем является Белорусская калийная компания), а также более 20 вагонов компании «СанАгро Украина», которая принадлежит партнеру БКК по «Агророзквиту» швейцарцу Людовику Шарлю Жану Вербисту. Швейцарец имеет и свой производственный бизнес в Беларуси – его компания Agrofertrans вместе с «Беларусьторгом» Управления делами президента владеет в СЭЗ «Гродноинвест» заводом по выпуску сульфата аммония, сульфата калия и NPK-удобрений «Белагроферт».

Претензии украинских таможенников направлены в первую очередь на сложные удобрения (NPK-удобрения) – они требуют изъятия из всех партий образцов на анализ по содержанию в удобрениях азота.

С 28 марта 2018 на российские или не имеющие сертификата происхождения азотные и смешанные удобрения, в которых содержится не менее 28% аммонийного и нитратного азота, Киев ввел антидемпинговую пошлину 42,96%. Пошлина изначально не распространялась на продукцию, произведенную в других странах, в том числе и в Беларуси. Однако, как пишут СМИ Украины, сейчас таможенники ссылаются на некое письмо из центрального офиса и требуют уплаты антидемпинговой пошлины независимо от страны происхождения.

Отметим, что уже в марте этого года, анонсируя введение запрета на поставки минеральных удобрений из России, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что запрещенные российские удобрения могут поступать через территорию Беларуси и пообещал разобраться с этим вопросом. Не исключено, что действия Гостаможни Украины связаны с попыткой перекрыть доступ российским удобрениям, которые могут ввозиться с территории Беларуси.

Вопрос реэкспорта российских ресурсов через Беларусь не впервые всплывает в украинско-белорусских отношениях. В этом году, например, СМИ уже акцентировали внимание на поставках сжиженных углеводородных газов из Беларуси в Украину. Их резкий рост в первом полугодии (на 35%) эксперты связывали с реэкспортом российского продукта. Но в этом случае российские владельцы ресурса использовали Беларусь как площадку для транзита на украинский рынок из-за ограничений со стороны Москвы. В итоге Россия ввела с ноября этого года до конца 2019 года запрет на экспорт в Беларусь сжиженных углеводородных газов, а также темных нефтепродуктов и дизельного топлива.

Отметим, что поставки азотных и смешанных удобрений из Беларуси на украинский рынок в течение девяти месяцев 2018 года заметно выросли. Отгрузки в Украину составили почти треть всего экспорта белорусских азотных удобрений (41,7 млн из 124,7 млн долларов), увеличившись на 41,3%. Поставки смешанных удобрений увеличились на 23,4%, в Украину было отправлена почти половина всех объемов – на 108,7 млн долларов из 215,7 млн долларов.


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