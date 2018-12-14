Bloomberg: США перенесли введение новых пошлин на китайские товары 14.12.2018, 9:28

Пошлины предполагают повышение тарифов с 10% до 25%.

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что США приняли решение перенести введение пошлин на китайские товары на 1 марта 2019 года.

Пошлины предполагают повышение тарифов с 10% до 25% на ряд китайских товаров. По мнению экспертов, благодаря этому бюджет США получит дополнительно 200 миллиардов долларов.

Ожидается, что официально о решение перенести введение пошлин власти США объявят 14 декабря.

Ранее на саммите Большой двадцатки, состоявшемся 30 ноября – 1 декабря в Аргентине президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин достигли временного "перемирия" в развернувшемся торговом противостоянии. США согласились отложить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары – с 1 января 2019 года американские пошлины должны были вырасти с 10% до 25%. Кроме того, тогда Трамп сообщил, что и Китай согласился пойти на взаимные шаги.

Кроме того, лидеры двух стран договорились в течение этих трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.

Однако если за это время стороны не подпишут такое соглашение, по истечении 90 дней после 1 января США все-таки повысят штрафные пошлины, что может привести к ответным мерам Китая.

С начала июля Пекин и Вашингтон ввели взаимные пошлины на общую сумму более $100 млрд.