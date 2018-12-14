закрыть
14 декабря 2018, пятница, 11:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Bloomberg: США перенесли введение новых пошлин на китайские товары

  • 14.12.2018, 9:28

Пошлины предполагают повышение тарифов с 10% до 25%.

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что США приняли решение перенести введение пошлин на китайские товары на 1 марта 2019 года.

Пошлины предполагают повышение тарифов с 10% до 25% на ряд китайских товаров. По мнению экспертов, благодаря этому бюджет США получит дополнительно 200 миллиардов долларов.

Ожидается, что официально о решение перенести введение пошлин власти США объявят 14 декабря.

Ранее на саммите Большой двадцатки, состоявшемся 30 ноября – 1 декабря в Аргентине президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин достигли временного "перемирия" в развернувшемся торговом противостоянии. США согласились отложить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары – с 1 января 2019 года американские пошлины должны были вырасти с 10% до 25%. Кроме того, тогда Трамп сообщил, что и Китай согласился пойти на взаимные шаги.

Кроме того, лидеры двух стран договорились в течение этих трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.

Однако если за это время стороны не подпишут такое соглашение, по истечении 90 дней после 1 января США все-таки повысят штрафные пошлины, что может привести к ответным мерам Китая.

С начала июля Пекин и Вашингтон ввели взаимные пошлины на общую сумму более $100 млрд.


популярное за неделю

Мнение

Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко