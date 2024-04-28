В Беларусь массово въезжают Tesla Cybertruck 28.04.2024, 11:10

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Первый легендарный пикап уже появился в Гродно.

Прошедшей ночью в Гродно привезли Tesla Cybertruck. Прямо с литовской границы автомобиль прибыл в белорусский город, где его встретил владелец, сообщает autogrodno.by.

Tesla Cybertruck в зеленой пленке встретил в Гродно на площадке ТЦ «OldCity» Алексей Еремчук, основатель российского шоурума электромобилей – moscowteslaclub.ru.

В своих социальных сетях он впервые показал этот автомобиль в феврале 2024 года, на тот момент Tesla Cybertruck находился еще в США.

– Cybertruck купить сейчас очень сложно, возможно вы читали, что американцы подписывают договор, в котором обязуются платить штраф в 50 тысяч долларов, если продадут этот автомобиль в течение года, по-моему. Но мы знаем как сделать так, чтобы эти автомобили появились, – объяснял на YouTube-канале Алексей.

И, действительно, его Cybertruck уже прибыл. На площадке ТЦ «OldCity» пикап успешно зарядили от сети «Маланка», о чем Алексей тоже рассказал у себя в Инстаграм-аккаунте.

Тем временем в приграничных чатах пользователи делятся фотографиями других Tesla Cybertruck, которые едут в сторону границы, либо уже стоят в очереди среди других автомобилей.

Идеи Cybertruck'a прорабатывались в Tesla по меньшей мере 5 лет и впервые пикап показали на презентации в ноябре 2019 года. Производство планировалось начать в конце 2021 года, но затем производство перенесли на 2022 года, а после и на 2023.

Выпуск Cybertruck начался в июле 2023 года, а в ноябре – первые поставки.