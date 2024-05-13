Белорусы засняли на видео «пыльного дьявола» в Брестской области 13.05.2024, 10:26

Песчаный вихрь был несколько метров в диаметре.

Огромного «пыльного дьявола» поймали на видео автомобилисты в Берёзовском районе Брестской области. Судя по кадрам ролика, попавшего в Сеть, песчаный вихрь был несколько метров в диаметре, пишет telegraf.news.

Пыльный (пылевой или песчаный) вихрь — это атмосферное явление, которое представляет собой воздушные завихрения у самой поверхности земли. Как правило, такие вихри можно наблюдать днём в малооблачную, жаркую погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Такой вихрь имеет вертикальную (или слегка наклоненную к горизонту) ось вращения, а в высоту может достигать нескольких десятков метров и 1—5 м в диаметре. Как правило, существует «пыльный дьявол» от нескольких секунд до 1—2 минут.

Видео «пыльного дьявола» в Берёзовском районе опубликовали авторы телеграм-канала «Meteo Channel». По словам специалистов, скорость ветра внутри такого вихря начинается от 7-10 м/с и может быть существенно выше.