Полина Степаненко: Уже 22 года, как существуют люди, которые борются за свои убеждения 14.12.2018, 10:48

Андрей Почобут, Алесь Киркевич и Алесь Беляцкий на выставке в Гродно.

В Гродно прошла выставка о белорусах, бросивших вызов режиму Лукашенко.

"Письма политзаключенных от 1996 года до наших дней" - выставка под таким названием открылась в Гродно. Ее подготовил Центр исследования гражданского сообщества Беларуси. Она состоит из 11-ти стендов, представляющих переписку, публикации, фотографии и выдержки из показаний политических заключенных режима Лукашенко, сообщает "Радыё Рацыя".

"Письма собирались полгода и собралось более полутора тысяч. Дело в том, что политзаключенные у нас появились в 1996 году. Уже 22 года, как существуют люди, которые за свои убеждения, за свою деятельность находятся за решеткой", - сообщила создательница выставки Полина Степаненко.

На выставке "Письма политзаключенных от 1996 года до наших дней в Гродно. Фото: Радио Рация

На мероприятии присутствовали бывшие политзаключенные Павел Можейко, Анджей Почобут, Алесь Беляцкий и Алесь Киркевич. Они поделились собственными воспоминаниями. На празднование пришло несколько десятков жителей города.

"Делимся бывшим. Что было, как было... А как еще будет!» - высказался в своем фейсбуке бывший политзаключенный, правозащитник Алесь Беляцкий.

Экспозиция выставки включает в себя 11 стендов, на которых размещены письма политических заключенных из тюрьмы, письма в поддержку политзаключенных, а также материалы бюллютеня Правозащитного центра "Весна" - "Право на волю", и архивные фотографии.