Европейцы тратят на еду 12% семейного бюджета
- 14.12.2018, 12:19
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А сколько тратят белорусы?
Европейские семьи в среднем тратят 12% общего бюджета на еду и продукты питания, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Это третья по величине статья расходов после затрат на коммунальные услуги (24%) и транспорт (13%), пишет «Европульс».
Среди европейских стран самую большую долю расходов на еду Евростат нашел в Румынии (28%). Следом идут Литва (22%) и Эстония (20%). А самая незначительная доля семейного бюджета приходится на еду в Великобритании (8%), Люксембурге и Ирландии (по 9%).