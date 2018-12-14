Укрощение России Богдан Яременко

14.12.2018, 12:37

1,110

Богдан Яременко

Что считать деэскалацией в Керченском проливе.

Учитывая желание некоторых партнеров нас (украинскую дипломатию) снова развести. Это я о тезисе "не стоит обсуждать санкции против России в то время, когда она пошла на деэскалацию в Азове".

А что считать деэскалацией в Керченском проливе?

Я считаю, что Украина должна предложить четкие критерии деэскалации – возвращение Украине контроля над полуостровом Крым и навигацией в Керченском проливе.

Пропуск (временный) коммерческих судов с задержками на входе и выходе из Азовского моря не может быть ни единственным, ни достаточным признаком деэскалации со стороны России.

Санкции против российских портов в Черном и Азовском морях нужны как временная мера воздействия на Россию с целью достижения временных минимально достаточных признаков деэскалации:

1. Возвращение всех военнопленных Украины

2. Возврат всех захваченных военных кораблей

3. Четкие международные гарантии соблюдения принципа свободы прохода Керченского пролива для кораблей ВМСУ

4. Длительное, признанное на основании международного мониторинга соблюдение Россией принципа свободы прохода и мореплавания в Азовском море для всех коммерческих кораблей, идущих в и из портов Украины на Азовском море. Это должно включать в себя прекращение практики задержек в море и неоправданных задержек при прохождении Керченского пролива.

5. Недискриминация Россией коммерческих кораблей, следующих в и из портов Украины в Азовском море по сравнению с теми, что идут в российские порты.

Также следует учесть предыдущий опыт развертывания агрессии России. Несостоятельность Украины противиться оккупации Крыма заставила Россию начать войну на Востоке Украины. Несостоятельность Украины найти действенный способ прекращения войны на Востоке Украины, создание патовой ситуации побудило Россию к поиску новых форм агрессии, повлекшее нынешнюю ситуацию в Керченском проливе и в Азовском море.

Слабая и недостаточная реакция международного сообщества была одной из попутных причин продления Россией агрессии против Украины.

Несостоятельность Украины и международного сообщества эффективно ответить на кризис в Азове побуждать Россию к продолжению агрессии в других регионах. Наиболее вероятно, в северо-западной части Черного моря.

Так или иначе, расширение агрессии России против Украины, приближение зоны конфронтации к территории государств ЕС и НАТО невыгодно этих государств. Поэтому в интересах государств ЕС и НАТО найти способ обуздания агрессии России в Азовском море, как средства ее (агрессии) нераспространения.

Богдан Яременко, "Новое время"