Барбарич: Мне Конституцией гарантировано право свободного сбора и распространения информации 14.12.2018, 12:44

Геннадий Барбарич

Фото: БАЖ

Минский суд отправил дело журналиста Геннадия Барбарича на доработку.

Суд Партизанского района Минска 14 декабря продолжил рассмотрение административного дела журналиста Геннадия Барбарича, пишет правозащитный центр «Весна».

Его обвинили в том, что 8 декабря он, "вместе с оператором Левчуком снял видеосюжет, который потом был размещен на сайте Радио Рация". Тем самым нарушил ч.2 ст. 22.9 КоАП ( "незаконное изготовление и распространение продукции СМИ").

На предыдущем судебном заседании 13 декабря Геннадий Барбарич отметил:

"Со мной никто лично не разговаривал, составили протокол заочно именно за материал, который касается «дела БелТА», когда я приходил 8 декабря к зданию Следственного комитета и записал Ирину Левшину - главного редактора. Но никакого видеосюжета на сайте Радио Рация нет, там есть только фотографию под замечанием".

Сегодня суд рассмотрел материалы дела и принял решение отправить протокол правонарушения на доработку в отделение милиции.

По словам Геннадия Барбарича, виновным себя он не считает, потому что по Конституции ему гарантировано право свободного сбора и распространения информации.