Парламент Швеции заблокировал вторую попытку избрать премьера 14.12.2018, 13:10

В стране могут быть объявлены новые выборы.

Парламент Швеции проголосовал против кандидатуры исполняющего обязанности премьера, лидера Социал-демократической партии Стефана Левена на посту главы правительства.

Об этом сообщает Sveriges Radio .

Против кандидатуры Левена проголосовали 200 депутатов Риксдага (парламента Швеции), за были 116, 28 воздержались.

Конституция Швеции не требует, чтобы за кандидата в премьер-министры голосовало большинство членов парламента. Достаточно, чтобы большинство не было против.

Всего спикер может предложить четыре кандидатуры на пост главы правительства, а в случае неудачи в стране будут объявлены новые парламентские выборы.

Голосование за Левена было второй попыткой назначить премьера.

Теперь спикер Андреас Норлен должен выдвинуть другого кандидата.

Напомним, 14 ноября парламент Швеции не поддержал лидера блока Альянс Ульфа Кристерсона на посту премьера.